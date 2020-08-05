Mutfak dekorasyonunda alimünyum folyo kullanmayı denediniz mi? Sonuç mükemmel olacak...

Parlak ve kolaylıkla şekil alabilen yapısı sayesinde ev dekorasyonunda kullanım için oldukça uygun olan alüminyum folyolar, tahmin ettiğinizden çok daha güzel sonuçlar verecek. Alüminyum folyolarla kendin yap projeleri ya da kendi tasarımınız olan dekoratif ürünler üretebilirsiniz. İşte sizin için derlediğimiz folyo dekorasyon fikirleri!
ALÜMİNYUM İPLERLE HARİKA TASARIMLAR!
Alüminyum folyoyu ip haline getirerek pek çok farklı amaçla kullanabilirsiniz. Burgu haline getirdiğinizde daha sağlam bir ip, düz kesip kullandığınızda ise daha parlak bir ip elde edersiniz. Bu iplerle yapabileceğiniz harika bir dekorasyon ürünü olan tel kürelerden bahsedelim.
Alüminyum folyoyu ince uzun şekilde kesin. Zevkinize göre burgulu ya da düz halde tutun.
Bir balonu minicik şekilde şişirerek etrafını alüminyum iple sarın.
Ardından bir tutkal yardımıyla sardığınız iplerin şeklini korumasını sağlayın ve kurumaya bırakın.
Tutkal iyice kuruduktan sonra içerisindeki balonu patlatarak tel kürenizi temizleyin.
ALÜMİNYUM FOLYO KABARTMA!
Kabartma sanatını alüminyum folyo kullanarak da yapabilirsiniz.
En basit yapım yöntemi için arkası yumuşak kapaklı ya da silgili bir kalem yardımıyla deseni tersten basarak kabartabilirsiniz.
Basit ve temel bir desen seçmeye özen göstermelisiniz.
Bu süre içerisinde çok hassas olmaya özen göstermelisiniz çünkü alüminyum folyolar yırtılabilir. Birkaç kat alüminyum folyo kullanarak bu hassasiyeti düşürebilirsiniz.
IŞIL IŞIL SAKSILARINIZ OLSUN!
Alüminyum folyoları saksı dekorasyonu için de kullanabilirsiniz. Zevkinize ve tarzınıza göre değişiklikler ekleyebileceğiniz bu tasarım oldukça basittir. Bu tarz tasarımlarda önemli olan dekoratif objeyi odanın geri kalanıyla uyumlu hale getirmektir. Parlak metallerin olduğu bir odada ışıltılı saksılar tamamlayıcı etki gösterir. Bu işlemi tek saksı yerine küçük ama çok sayıdaki saksıya uyguladığınızda tasarım çok daha şık görünür.
Saksınızın etrafını iki tur saracak büyüklükte alüminyum folyo kopartın.
Kopardığınız parçayı yavaş yavaş buruşturmaya başlayın. Bu aşamada çok aşırıya kaçmamaya dikkat etmelisiniz aksi takdirde folyo çok küçülür ve saksıyı kaplayamaz.
Ardından üzerine dekoratif dokunuşlar ekleyin. Renkli ojelerden minik damlalar bırakmak ya da minik bir deniz yıldızı yapıştırmak isteyebilirsiniz.
Saksı üzerine garanti olması açısından silikon sıkın ve kurumadan folyoyu saksıya yapıştırın. Yapıştırma sonrası açık yer kalmaması gerek.
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