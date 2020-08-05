Mutfak dekorasyonunda alimünyum folyo kullanmayı denediniz mi? Sonuç mükemmel olacak...

Parlak ve kolaylıkla şekil alabilen yapısı sayesinde ev dekorasyonunda kullanım için oldukça uygun olan alüminyum folyolar, tahmin ettiğinizden çok daha güzel sonuçlar verecek. Alüminyum folyolarla kendin yap projeleri ya da kendi tasarımınız olan dekoratif ürünler üretebilirsiniz. İşte sizin için derlediğimiz folyo dekorasyon fikirleri!

ALÜMİNYUM İPLERLE HARİKA TASARIMLAR!

Alüminyum folyoyu ip haline getirerek pek çok farklı amaçla kullanabilirsiniz. Burgu haline getirdiğinizde daha sağlam bir ip, düz kesip kullandığınızda ise daha parlak bir ip elde edersiniz. Bu iplerle yapabileceğiniz harika bir dekorasyon ürünü olan tel kürelerden bahsedelim.

Alüminyum folyoyu ince uzun şekilde kesin. Zevkinize göre burgulu ya da düz halde tutun.

Bir balonu minicik şekilde şişirerek etrafını alüminyum iple sarın.

Ardından bir tutkal yardımıyla sardığınız iplerin şeklini korumasını sağlayın ve kurumaya bırakın.

Tutkal iyice kuruduktan sonra içerisindeki balonu patlatarak tel kürenizi temizleyin.

Bu tel kürelerden farklı boyutlarda yaparak hasır iplerle asın. Duvar süsünüz hazır!

ALÜMİNYUM FOLYO KABARTMA!