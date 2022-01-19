KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Mutfak dolaplarınız gerçekten temiz mi? Bu yazıyı okumadan karar vermeyin!

Mutfak dolaplarınız gerçekten temiz mi? Bu yazıyı okumadan karar vermeyin!

19.01.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfak dolabı, her evde mutlaka temizlenmesi gereken kısımlardan biri. Sağlığınız açısından masa üzeri ve mutfak tezgâhının yanında dolapları da sıkça temizlemeniz önemli. Mutfak dolaplarınızı derinlemesine temizlemenizi sağlayacak ve pratik hale getirecek ipuçları ile karşınızdayız. İşte detaylar!

Mutfak dolaplarınız gerçekten temiz mi? Bu yazıyı okumadan karar vermeyin!

Mutfak, evinizde en yüksek hijyen standartlarını uygulamanız gereken yerlerden biri. Bu yüzden mutfak dolaplarını da doğru şekilde temizlemelisiniz. Aksi takdirde yağ ve tozla kaplanmış dolaplar sağlığınızı tehdit edebilir. Daha ferah ve temiz bir mutfak için hazırladığımız püf noktaları ile karşınızdayız!

MUTFAK DOLAPLARI NASIL TEMİZLENİR?

Tabak ve bardakları sakladığımız dolapları kimyasal içeren ürünler ile temizlemek, bu ürünlerle daha çok temas etmenize sebep olabilir. Bu yüzden çamaşır suyu veya krem temizleyici kullanmak yerine doğal ve durulanması kolay ürünler tercih etmelisiniz. Dolap yüzeyleri için ise çizmeyecek bez ve süngerler kullanın. Böylece dolaplarınızın ömrünü de arttırmış olursunuz.

KARBONAT VE SİRKE KARIŞIMI

Karbonat ve sirke ikilisi sararan mutfak dolaplarına birebir çözüm sağlıyor. Sirkenin parlatma özelliği sayesinde ise dolaplarınız pırıl pırıl olacak.

  • 2 paket karbonat ve 1 fincan sirkeyi yarım litre ılık su ile karıştırın.

  • Bu karışımı süngerin yumuşak tarafıyla dolaplara uygulayın.

  • Ardından nemli bezle durulayın.

SİRKE VE BULAŞIK DETERJANI İLE YAĞLARA SON

Bu karışım mutfak dolaplarınızın hem daha parlak görünmesini hem yağlardan arınmasını sağlıyor.

  • Geniş bir kabın içerisine 2 yemek kaşığı kadar bulaşık deterjanı ve 1 çay bardağı sirkeyi karıştırın.

  • İçerisine yarım litre kadar ılık su ekleyin.

  • Hazırladığınız suyu bulaşık süngerinin yumuşak tarafı yardımıyla dolaplara uygulayın.

DİŞ MACUNU İLE DERİNLEMESİNE TEMİZLİK

Diş macunu sadece dişlerinizi değil dolaplarınızı da beyazlatabilir. Kolaylıkla uygulayabileceğiniz bu yöntem bundan sonra vazgeçilmeziniz olabilir.

  • Küçük bir kaba bir miktar su ve 1 yemek kaşığı diş macunu ekleyip tamamen eriyene kadar karıştırın.

  • Mutfak bezi yardımıyla dolaplara karışımı uygulayın.

  • Ardından nemli bir bezle durulayın.

DOLAP KAPAKLARINI PARLATIN

Bulaşık makinesi parlatıcısını dolap kapaklarına bir kez kullanan bu yöntemi bırakamıyor. El izi olan dolap kapaklarınız varsa bu yöntem birebir fayda sağlıyor.

  • Islak bir beze 1 kapak bulaşık makinesi parlatıcısı dökün.

  • Tüm kapakları bu şekilde silin.

  • İz oldukça dolap kapaklarını bu yöntemle kolayca temizleyebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sürdürülebilir bir yaşam için pet şişeleri değerlendirme yollarıSürdürülebilir bir yaşam için pet şişeleri değerlendirme yolları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Güldür Güldür'ün Hayati'si! Eski eşi de çok ünlü

Güldür Güldür'ün Hayati'si! Eski eşi de çok ünlü

Haftada en az 5 gece grup seks yapılırdı

Haftada en az 5 gece grup seks yapılırdı

Seyhan Soylu'dan Cübbeli yorumu! "Jet Ski de kullanıyor! Evli olmasa..."

Seyhan Soylu'dan Cübbeli yorumu! "Jet Ski de kullanıyor! Evli olmasa..."

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

İlginizi Çekebilir

Siyahtan vazgeçmem diyenlere özel kombinler

Siyahtan vazgeçmem diyenlere özel kombinler

Faydaları saymakla bitmiyor! Doğanın mucizesi üvez meyvesi

Faydaları saymakla bitmiyor! Doğanın mucizesi üvez meyvesi

Kadife tutkunlarına farklı ortamlara ve stillere uygun ürün önerileri

Kadife tutkunlarına farklı ortamlara ve stillere uygun ürün önerileri

Bütün temizliği tek ürünle tamamlayabilirsiniz!

Bütün temizliği tek ürünle tamamlayabilirsiniz!

Kabuğu kendisinden değerli! Artık çöpe atmayı bırakacaksınız

Kabuğu kendisinden değerli! Artık çöpe atmayı bırakacaksınız

2022 retrolarla başlıyor! Burçları nasıl etkileyecek?

2022 retrolarla başlıyor! Burçları nasıl etkileyecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.