Mutfak dolaplarınız gerçekten temiz mi? Bu yazıyı okumadan karar vermeyin!

Mutfak, evinizde en yüksek hijyen standartlarını uygulamanız gereken yerlerden biri. Bu yüzden mutfak dolaplarını da doğru şekilde temizlemelisiniz. Aksi takdirde yağ ve tozla kaplanmış dolaplar sağlığınızı tehdit edebilir. Daha ferah ve temiz bir mutfak için hazırladığımız püf noktaları ile karşınızdayız!

MUTFAK DOLAPLARI NASIL TEMİZLENİR?

Tabak ve bardakları sakladığımız dolapları kimyasal içeren ürünler ile temizlemek, bu ürünlerle daha çok temas etmenize sebep olabilir. Bu yüzden çamaşır suyu veya krem temizleyici kullanmak yerine doğal ve durulanması kolay ürünler tercih etmelisiniz. Dolap yüzeyleri için ise çizmeyecek bez ve süngerler kullanın. Böylece dolaplarınızın ömrünü de arttırmış olursunuz.

KARBONAT VE SİRKE KARIŞIMI

Karbonat ve sirke ikilisi sararan mutfak dolaplarına birebir çözüm sağlıyor. Sirkenin parlatma özelliği sayesinde ise dolaplarınız pırıl pırıl olacak.

2 paket karbonat ve 1 fincan sirkeyi yarım litre ılık su ile karıştırın.

Bu karışımı süngerin yumuşak tarafıyla dolaplara uygulayın.

Ardından nemli bezle durulayın.

SİRKE VE BULAŞIK DETERJANI İLE YAĞLARA SON

Bu karışım mutfak dolaplarınızın hem daha parlak görünmesini hem yağlardan arınmasını sağlıyor.

Geniş bir kabın içerisine 2 yemek kaşığı kadar bulaşık deterjanı ve 1 çay bardağı sirkeyi karıştırın.

İçerisine yarım litre kadar ılık su ekleyin.

Hazırladığınız suyu bulaşık süngerinin yumuşak tarafı yardımıyla dolaplara uygulayın.

DİŞ MACUNU İLE DERİNLEMESİNE TEMİZLİK

Diş macunu sadece dişlerinizi değil dolaplarınızı da beyazlatabilir. Kolaylıkla uygulayabileceğiniz bu yöntem bundan sonra vazgeçilmeziniz olabilir.

Küçük bir kaba bir miktar su ve 1 yemek kaşığı diş macunu ekleyip tamamen eriyene kadar karıştırın.

Mutfak bezi yardımıyla dolaplara karışımı uygulayın.

Ardından nemli bir bezle durulayın.

DOLAP KAPAKLARINI PARLATIN

Bulaşık makinesi parlatıcısını dolap kapaklarına bir kez kullanan bu yöntemi bırakamıyor. El izi olan dolap kapaklarınız varsa bu yöntem birebir fayda sağlıyor.