Mutfak dolaplarınız gerçekten temiz mi? Bu yazıyı okumadan karar vermeyin!

Mutfak, evinizde en yüksek hijyen standartlarını uygulamanız gereken yerlerden biri. Bu yüzden mutfak dolaplarını da doğru şekilde temizlemelisiniz. Aksi takdirde yağ ve tozla kaplanmış dolaplar sağlığınızı tehdit edebilir. Daha ferah ve temiz bir mutfak için hazırladığımız püf noktaları ile karşınızdayız!
Tabak ve bardakları sakladığımız dolapları kimyasal içeren ürünler ile temizlemek, bu ürünlerle daha çok temas etmenize sebep olabilir. Bu yüzden çamaşır suyu veya krem temizleyici kullanmak yerine doğal ve durulanması kolay ürünler tercih etmelisiniz. Dolap yüzeyleri için ise çizmeyecek bez ve süngerler kullanın. Böylece dolaplarınızın ömrünü de arttırmış olursunuz.
Karbonat ve sirke ikilisi sararan mutfak dolaplarına birebir çözüm sağlıyor. Sirkenin parlatma özelliği sayesinde ise dolaplarınız pırıl pırıl olacak.
2 paket karbonat ve 1 fincan sirkeyi yarım litre ılık su ile karıştırın.
Bu karışımı süngerin yumuşak tarafıyla dolaplara uygulayın.
Bu karışım mutfak dolaplarınızın hem daha parlak görünmesini hem yağlardan arınmasını sağlıyor.
Geniş bir kabın içerisine 2 yemek kaşığı kadar bulaşık deterjanı ve 1 çay bardağı sirkeyi karıştırın.
İçerisine yarım litre kadar ılık su ekleyin.
Diş macunu sadece dişlerinizi değil dolaplarınızı da beyazlatabilir. Kolaylıkla uygulayabileceğiniz bu yöntem bundan sonra vazgeçilmeziniz olabilir.
Küçük bir kaba bir miktar su ve 1 yemek kaşığı diş macunu ekleyip tamamen eriyene kadar karıştırın.
Mutfak bezi yardımıyla dolaplara karışımı uygulayın.
Bulaşık makinesi parlatıcısını dolap kapaklarına bir kez kullanan bu yöntemi bırakamıyor. El izi olan dolap kapaklarınız varsa bu yöntem birebir fayda sağlıyor.
Islak bir beze 1 kapak bulaşık makinesi parlatıcısı dökün.
Tüm kapakları bu şekilde silin.
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