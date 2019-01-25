Mutfak lavabosundaki tıkanıklığı açmanın hızlı ve ucuz yolları

KARBONAT, TUZ VE SİRKE

Tıkanmayı yumuşatmak ve parçalamak için işe lavaboya biraz sıcak su dökerek başlayın. 1/2 fincan karbonat, 1/4 fincan tuzu karıştırıp lavabo deliğine dökün. 1 bardak sirkeyi ısıtın. Köpüğün dışarı çıkmasına izin vermeden lavabo deliğini kapatın. 15 ila 30 dakika bekleyin, sonrasında sıcak su dökün. Tıkanıklığın gittiğini göreceksiniz.

TUZ VE KAYNAR SU

Tıkanma ciddi değilse veya henüz yeni oluşmaya başladıysa, daha hafif önlemler almayı seçebilirsiniz. Tuz boruyu içeriden temizler, bakteri ve istenmeyen kokuları aynı anda giderir. Etkisi oldukça ılımlı olduğundan, özellikle tıkanma beklenenden daha büyükse, işlemi birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir. arım bardak tuz alın ve deliğe boşaltın. Kaynar suyu boşatın elinize ve yüzünüze sıçramamasına dikkat edin. Sıcak musluk suyunu açın ve tahliye deliğini daha fazla suyla yıkayın. Gerekli olduğunu düşünüyorsanız, tekrarlayın.

SİRKE VE KARBONAT

Sirke ve karbonat, tıkanıklığı gidermek konusunda klasikler. Biraz kaynar su dökün üzerinde karbonat ekleyin. Kaynar su ve sirkeyi karıştırın ve karbonatın üzerine dökün.