Mutfak lavabosundaki tıkanıklığı açmanın hızlı ve ucuz yolları

KARBONAT, TUZ VE SİRKE
Tıkanmayı yumuşatmak ve parçalamak için işe lavaboya biraz sıcak su dökerek başlayın. 1/2 fincan karbonat, 1/4 fincan tuzu karıştırıp lavabo deliğine dökün. 1 bardak sirkeyi ısıtın. Köpüğün dışarı çıkmasına izin vermeden lavabo deliğini kapatın. 15 ila 30 dakika bekleyin, sonrasında sıcak su dökün. Tıkanıklığın gittiğini göreceksiniz.
TUZ VE KAYNAR SU
Tıkanma ciddi değilse veya henüz yeni oluşmaya başladıysa, daha hafif önlemler almayı seçebilirsiniz. Tuz boruyu içeriden temizler, bakteri ve istenmeyen kokuları aynı anda giderir. Etkisi oldukça ılımlı olduğundan, özellikle tıkanma beklenenden daha büyükse, işlemi birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir. arım bardak tuz alın ve deliğe boşaltın. Kaynar suyu boşatın elinize ve yüzünüze sıçramamasına dikkat edin. Sıcak musluk suyunu açın ve tahliye deliğini daha fazla suyla yıkayın. Gerekli olduğunu düşünüyorsanız, tekrarlayın.
SİRKE VE KARBONAT
Sirke ve karbonat, tıkanıklığı gidermek konusunda klasikler. Biraz kaynar su dökün üzerinde karbonat ekleyin. Kaynar su ve sirkeyi karıştırın ve karbonatın üzerine dökün.
SODYUM HİDROKSİT
Sodyum hidroksit, bazı sert maddeleri sıvılara dönüştürebilen sihirli bir kimyasaldır. Tıkanmayı önleyici çözümlerde bir bileşen olarak kullanılır. Bir kova alın ve 3 litre soğuk suyla doldurun. Kovaya 750 ml sıvı kostik soda ekleyin ve iyice karıştırın (çıplak elle dokunmayın!) Biraz bekleyin ve lavabo deliğine dökün. Yaklaşık 20 dakika bekletin. Zamanı geldiğinde, bir su kaynar su ile yıkayın.
GİDER BORUSU TEMİZLİĞİ
Kimyasal reaksiyonlar işe yaramazsa, fiziksel olarak uzaklaştırmanız gerekebilir. Lavabonuzun altında yer alan dirsek boru zamanla yağ ve küçük döküntüleri toplayan kavisli bir borudur. Yapısı nedeniyle, mutfağınızdaki tıkanmaların çoğunun nedeni haline gelir. Önce lavabodaki suyu alın. Daha sonra borunun altına bir kova koyun. Bu kavisli boru gevşetmeniz gereken somunlu 2 boruya bağlanır. Burada muhtemelen tıkanıklığa neden olan yiyecek parçaları, yağ ve diğer döküntüleri göreceksiniz. Bir eldiven yardımıyla birikmiş atıkları temizleyin daha iyi sonuç için sıcak su ile yıkayın. İşiniz bittiğinde boruları tekrar takın.
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