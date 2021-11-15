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Gözünüzü korkutmasın! Parıl parıl parlayan bir mutfak tezgâhına giden pratik ve dâhice yollar

15.11.2021 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evin en yoğun kullanılan alanlarından olan mutfak tezgahları, zamanla yağ ve su lekeleri ile kararmaya başlıyor. Mutfak temizliği her ne kadar göz korkutsa da aslında göründüğü kadar zor değil. Pratik yöntemlerle onları yeniden eski parlaklığına kavuşturabilir, güçten ve zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz.

Gözünüzü korkutmasın! Parıl parıl parlayan bir mutfak tezgâhına giden pratik ve dâhice yollar

Mutfak temizliği, ev işlerinin en göz korkutanı olabilir. Üstelik inatçı yağ kirleri ve kireç lekeleri ile uğraşmak da uzun zaman alıyor ve çok emek istiyor. Oysa pırıl pırıl bir mutfak tezgâhına kavuşmak o kadar da zor değil. Hayatınızı kolaylaştıracak ve mutfağınızı size daha çok sevdirecek birkaç pratik tüyoya birlikte bir göz atalım.

HAZIR TEMİZLEYİCİLER VE CİLALAR

Öncelikle "Evde bir şeyler hazırlamak istemiyorum, hazır ürünü yok mu?" diyenlerinizin merakını giderelim. Elbette bu iş için üretilen hazır temizleyiciler ve parlatıcılar var. Bu ürünleri kullanırken fazla miktarda kullanmamaya dikkat etmeniz ve olabildiğince yumuşak bezler kullanmanız gerekiyor.

SIVI SABUN VE ILIK SU

En pratik yöntemlerden biri, sıvı sabun ve ılık su kullanmak. Bir kap ılık suyun içine azıcık sıvı sabun ekleyip karıştırın. Karışımı tezgahın üzerine yaydıktan ve bir süre bekledikten sonra bezle kolayca durulayın. İşte, tezgahınızın pırıl pırıl!

OKSİJENLİ SU

Bu yöntem, daha çok beyaz renkli mutfak tezgahları için. Oksijenli su, tezgahlarda rengin açılmasına neden olabileceği için koyu renklerde kullanmamalısınız. Beyaz tezgahlarınızın üzerine oksijenli suyu döktükten sonra bir süre beklemeniz gerek. Ardından nemli, ılık bir bezle ovuşturduğunuzda tezgahınız pırıl pırıl olacak.

MISIR NİŞASTASI

Özellikle yağ lekelerinin bol olduğu tezgahlar için nişasta mucizevi bir kurtarıcı. Uygulaması da çok kolay. Tezgahı ıslatıp nişastayı tezgaha dökün. Bir süre nişastanın yağ lekelerine işlemesini bekleyin. Ardından sıcak bir bez ile nişastayı ovalayın. Durulaması da bu kadar kolay. Hem açık renk hem de koyu renk tezgahlarda kolaylıkla uygulanabilir.

LİMON VE TUZ

Beyaz tezgahlar için bir başka uygulama daha... Gerekli maddeler sadece bir parça limon ve biraz tuz! Tuzu açık renk tezgahınıza serpin. Yarım limon ile tezgahın üzerini ovalayın. Ovalama işlemi bittikten sonra ılık su ile durulayın. İşte, hepsi bu kadar!

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