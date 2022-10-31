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Mutfaktaki baharat dolabınızı temiz ve düzenli bir hâle getirmeniz için ürün önerileri

28.10.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfaktaki baharat dolabınızda oluşan dağınık ve düzensiz görünümden rahatsız mısınız? Eğer öyleyseniz endişelenmenize hiç gerek yok çünkü düzenli ve temiz bir görünüm yaratmak aslında sandığınız kadar da zor değil. Gelin, mutfaktaki baharat dolabınızı temiz ve düzenli hâle getirmenizi sağlayacak ürünlere beraber bakalım!

Mutfaktaki baharat dolabınızı temiz ve düzenli bir hâle getirmeniz için ürün önerileri

Son zamanlarda TikTok ve çeşitli sosyal mecralarda popüler hâle gelen baharat dolabı düzenleme akımından etkilendiniz mi? Cevabınız "Evet!" ise ve hemen harekete geçerek mutfağınızı düzenlemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Baharat dolabını temiz ve düzenli tutmanızı sağlayacak birbirinden kullanışlı ve şık ürün önerilerini bir araya getirdik. Gelin, sizin için derlediğimiz bu ürünlere hep birlikte göz atalım!

@briannaancheta Organize my spice cabinet with me????????! #spicecabinet #spicecabinetorganziation #spicejarorganizing #asmrrestock #kitchenorganization #spicedrawer ♬ original sound - Brianna Ancheta

1. Aradığınız baharatı hemen bulun: Colortouch Baharatlık Etiketleri

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Düzen takıntısı olanlar, sizi böyle alalım! Colortouch Baharatlık Etiketleri, baharat dolabını düzenlerken yardımınıza koşacak kurtarıcı ürünler arasında yer alıyor. Baharat, kuru bakliyat ve bitki çayı isimlerinin yazılı olduğu etiketler sayesinde baharatları bulmakta zorlanmayacaksınız. Etiketlerin suya dayanıklı malzemelerden üretildiğini de belirtelim!

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2. Bambu şıklığı: Porselen Gönül Collection Baharat Takımı

Mutfaktaki baharat dolabınızı temiz ve düzenli bir hâle getirmeniz için ürün önerileri

Baharat dolabının şık ve düzenli görünmesini kim istemez ki? Dolap içindeki dağınık görünümü Porselen Gönül Collection Baharat Takımı ile ortadan kaldırabilirsiniz. Üst kısmında dört, alt kısmında üç cam kavanoz olan stant sayesinde baharatlarınızı düzenlemeye hazır olun! Ürünü şık görünümü sayesinde tezgâha da yerleştirebilirsiniz.

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3. Baharatları güvenle muhafaza edin: MamaCamilla 6'lı Set Baharatlık

Mutfaktaki baharat dolabınızı temiz ve düzenli bir hâle getirmeniz için ürün önerileri

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TikTok'ta ve diğer sosyal mecralarda popüler olan düzenleme akımına katılmak istiyor musunuz? Öyleyse MamaCamilla 6'lı Set Baharatlık ile baharat dolabınızı düzenli bir görünüme kavuşturabilirsiniz. 200 mililitre kapasiteli cam kavanozlar sayesinde kavanozların kapaklarını açmadan istediğiniz baharatı kolayca bulabilirsiniz.

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4. Daha düzenli dolap ve çekmeceler için: IKEA Uppdatera Çekmece İçi Düzenleyici Baharatlık

Mutfaktaki baharat dolabınızı temiz ve düzenli bir hâle getirmeniz için ürün önerileri

Çekmece ve dolap içerisinde düzenli bir görünüm elde etmek istiyorsanız sadece baharatlarınızı kavanoza doldurmak yetmez. Kavanozları da düzenlemeniz gerekir. IKEA Uppdatera Çekmece İçi Düzenleyici Baharatlık'ı çekmece içerisine koyduktan sonra dar alanları nasıl daha verimli şekilde kullanabildiğinize siz de çok şaşıracaksınız. Çekmecelerde şık ve düzenli bir görünüm yaratan ürün hayatınızı kolaylaştıracak, bizden söylemesi!

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5. Baharat dolabını düzenlemek için farklı bir alternatif: Buffer 6'lı Şeffaf Baharatlık Standı

Mutfaktaki baharat dolabınızı temiz ve düzenli bir hâle getirmeniz için ürün önerileri

Yemeklerde damak zevkinize uygun olarak bolca baharat kullanmayı seviyor musunuz? Eğer cevabınız "Evet!" ise çeşit çeşit baharatlarınızı düzenli şekilde saklamanızı sağlayacak Buffer 6'lı Şeffaf Baharatlık Standı tam size göre! Fazla yer kaplamayan ürünü mutfak dolaplarına ya da çekmecelere koyabilirsiniz. İsterseniz tezgâha da yerleştirebilirsiniz.

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6. Şık ve tarz: Joy Kitchen Julia 6'lı Baharatlık Seti

Mutfaktaki baharat dolabınızı temiz ve düzenli bir hâle getirmeniz için ürün önerileri

Dar baharat dolaplarından üst düzey verim almak ister misiniz? Cevabınız "Evet, isterim." ise sizi böyle alalım! Joy Kitchen Julia 6'lı Baharatlık Seti, baharatlarınızı düzenli şekilde tutarak hayatınızı kolaylaştıracak. İster dolapların içinde ister tezgâhta kullanabileceğiniz baharat takımı, kompakt tasarımı sayesinde fazla yer kaplamaz. Baharatlıkların üç farklı akış seçeneğinden yararlanarak baharatları rahatça kullanabilirsiniz.

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7. Porselen tutkunlarına: Perotti Bambu Standlı Porselen Baharatlık Seti

Mutfaktaki baharat dolabınızı temiz ve düzenli bir hâle getirmeniz için ürün önerileri

Her bir mutfak eşyasını özenle seçen porselen tutkunları, sizi hemen buraya alalım! Perotti Bambu Standlı Porselen Baharatlık Seti ile baharat dolaplarınız artık daha düzenli bir görünüme kavuşacak. Ahşap bambu kapakları ve porselen kaşıkları ile mutfağınıza modern bir görünüm kazandıracak baharat setiyle bir an önce tanışmaya ne dersiniz?

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8. Son zamanların modası: Joy Kitchen Felisa 12'li Tüplü Baharatlık Seti

Mutfaktaki baharat dolabınızı temiz ve düzenli bir hâle getirmeniz için ürün önerileri

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Son dönemde birçok mutfakta kendine yer bulan Joy Kitchen Felisa 12'li Tüplü Baharatlık Seti, baharatları düzenlemek isteyenler için en doğru tercihler arasında bulunuyor. İster baharat dolabında ister tezgâh üzerinde kullanabileceğiniz baharat seti 12 adet tüpten oluşuyor. Mantar tıpaları sayesinde hava almayan ürün, baharatları uzun süre taze tutarak damaklarınızı şenlendiriyor.

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9. Çevir kullan: Bright Sirius Store Siyah 6'lı Döner Standlı Baharatlık

Mutfaktaki baharat dolabınızı temiz ve düzenli bir hâle getirmeniz için ürün önerileri

Dar alanlarda yüksek depolama olanağı sağlayan Bright Sirius Store Siyah 6'lı Döner Standlı Baharatlık, şık görünümüyle mutfağınıza çok yakışacak! Dönebilen standı sayesinde pratik bir kullanım imkânı sunan ürünü en sık kullandığınız altı baharatı taze şekilde saklamak için tercih edebilirsiniz. 160 mililitrelik baharatlıkları yemeklerinize ve salatalarına lezzet katmak için kullanabilirsiniz.

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10. Baharatları dökmeden doldurmak için: Bamovi Katlanabilir Silikon Akordiyon Huni

Mutfaktaki baharat dolabınızı temiz ve düzenli bir hâle getirmeniz için ürün önerileri

Baharatlıkları ve dolap içlerini düzenleme işine koyulduysanız sahip olmanız gereken ürünlerden bir diğeri de Bamovi Katlanabilir Silikon Akordiyon Huni. Baharat ve yağları dar ağızlı kavanozlara kolayca doldurmanızı sağlayan ürün, dolap ve çekmeceleri düzenleme işini oldukça kolaylaştırır. Katlanarak hiç yer kaplamayan silikon huniyi çok seveceğinize eminiz!

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