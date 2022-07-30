Mutlu bir ebeveyn olmak ve mutlu çocuk yetiştirmek için nelere dikkat edilmelidir?

Bizler çocuklarımızın hayat yolundaki rehberleriyiz ve bu rehberlik geçici bir süreliğine; onlarla birlikte olduğumuz her anın keyfini çıkarmak, onlara destek olmak, zor ve mutlu anlarını onlarla paylaşımlarda bulunmak çok değerli.

MUTLU BİR ÇOCUK

Anne ve babaların çocuklarıyla birlikte hobiler edinmeleri ve keyifli vakit geçirmelerinin mutlu bir çocuk yetiştirmenin en önemli noktası olduğunu belirten Eğitimci Can Uysal, mutlu çocuk yetiştirmek için önemli tavsiyelerde bulundu. Hiçbir zaman “mükemmel ebeveyn” gibi bir olgu yoktur, mutlu çocuk ancak mutlu anne ve babayla birlikte yürüyebilir.



