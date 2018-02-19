Mutlu olmak için bunları yapın! Bilimsel olarak kanıtlandı

Mutlulukla ilgili yapılan bilimsel araştırmalarda da mutlu hissetmenin çok radikal değişiklikler olmasa bile küçük değişikliklerden geçtiğini ortaya konuldu. Unutmayın bu küçük değişiklikler, dünyayı görme şekliniz üzerinde olumlu etkiler yaratacaktır. Bilim adamlarının mutluluk, yaşama sevinci ve pozitif olma konularına yaptıkları çalışmalarda ortaya çıkan hayatı güzelleştirecek öneriler... Yardımsever olun Psychological Bulletin'de yayınlanan araştırmaya göre; kendiniz için değil de, başka insanlar için para harcamak, size kendinizi daha iyi hissettirecek. Kendinden bir şeyler veren insanların daha mutlu olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre, bağış yaparak ve başkalarına para vererek mutluluğu yakalayabilirsiniz. Yeni bir şey deneyin Çalışmalar; maceraya katılan, yeni deneyimler yaşayan ve rutinlerini değiştiren insanların daha mutlu olduğunu ortaya çıkardı. Yeni şeyler denemek, beyin dalgalarını da uyarıyor. Bol bol şükredin Yaşadıklarınıza, sahip olduklarınıza, sevdiklerinize, sevmediklerinize yakından bakıp şükredin. Şükretmek, farkında olmanızı sağlar ve sizin kendinizi çok yalnız hissettiğiniz anlarda bile yanınızda büyük bir gücün olduğunu anımsamanızı sağlar.

Pennsylvania Üniversitesi'nden Profesör Martin Seligman; her gece onları mutlu eden üç iyi şeyi akıllarından geçiren insanların, diğerlerinden daha mutlu olduğunu kanıtladı. Hedefler belirleyin Psikolog Jonathan Freedman, kendilerine kısa veya uzun vadeli hedefler koyanların, koymayanlara göre daha mutlu olduğunu iddia ediyor. Wisconsin Üniversitesi'nden Richard Davidson, "Bir amaç doğrultusunda çalışmak, olumlu duyguları devreye sokar" diyor. Merhametli olmayı öğrenin Kendinize karşı merhametli, şefkatli ve anlayışlı olmayı öğrenmek mutlu ve neşeli olmanızda yüksek önem taşımaktadır. Yanlış bir karar verdiğinizde kendinize kızmak yerine “tamam, seni anlıyorum. Bunu bir tecrübe olarak görüyorum” diyerek hoş görüyle yaklaşın. Siz kendinize iyi davrandıkça, etrafınızdakilerin de yaklaşımı değişecektir. Tarafsız olun Mutlu olmak ve aydınlanmak için tarafsız olmak gerektiğini unutmayın. 'Ultimate Happiness Prescription' adlı kitabın yazarı Dr. Deepak Chopra, "Eğer kendi bakış açınızı savunmayı bırakırsanız, enerjinizin yüzde 99'unu tasarruf edersiniz ve çok daha mutlu olursunuz" diyor.

Enerjik müzikler dinleyin “Müzik ruhun gıdasıdır” sözü çok doğrudur ve biz ruhumuzu pozitif enerjiyle dolduracak şarkılar, müzikler dinleyerek daha mutlu ve neşeli olabiliriz. İnançlı olun Yapılan yeni çalışmalara göre; inançlı insanlar, olmayanlara göre hayatlarından çok daha memnun ve daha mutlu. Doç. Bruce Headey'in, Melbourne Üniversitesi'nde yaptığı 25 yılık araştırmanın sonucunda; inançlı insanların, kariyer endişesinden kaçındıkları ve duygusal açıdan daha istikrarlı oldukları ortaya çıktı. Güneş ışığıyla mutlu olun Mutlu ve neşeli olmak için en etkili yollardan biri de güneş ışığından yararlanmaktır. Her gün mutlaka en az 15 dakika dışarıya çıkıp güneşi, rüzgarı, yağmuru ve doğayı hissedin. En az 6 saat uyuyun İngiltere'de yapılan bir çalışma; günde en az 6 saat 15 dakika kesintisiz uyumanın, insanları mutlu ettiğini gözler önüne serdi. 10 iyi arkadaş edinin Nottingham Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma; en az 10 iyi arkadaşa sahip olduğunu söyleyen yetişkinlerin, beş veya daha az yakın arkadaşa sahip olanlardan daha mutlu olduğunu ortaya koydu. Daha mutlu hissetmek için, arkadaş çevremizi genişletin.