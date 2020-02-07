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'Mutluluk çubuğu' olarak bilinen penil protez nedir, nasıl uygulanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.02.2020 14:48 | Son Güncelleme

Halk arasında mutluluk çubuğu olarak isimlendirilen penil protez hakkında bilgi veren Üroloji ve Androloji doktoru Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş, penil protezin nasıl uygulandığını anlattı. İşte penil protez ile ilgili merak edilenler...

'Mutluluk çubuğu' olarak bilinen penil protez nedir, nasıl uygulanır?

Üroloji ve Androloji doktoru Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş 'Penil protez nedir, nasıl uygulanır?' hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Penil protez halk arasında mutluluk çubuğu olarak isimlendirilmektedir. Sertleşme bozukluğu dediğimiz daha önceki medikal tedaviler, ya da penis içerisine sıkılan enjeksiyon tedavileri gibi birtakım tedavilere yanıt alınamadığı durumda karşımıza çıkan bir tedavi şeklidir. Penil protezler 2 grupta incelenmektedir; sürekli rejit ya da sert olanlar ve şişirilebilir olanlardır. Bu uygulamada hastalar cerrahi olarak genel anestezi altında veya spinal anestezi altında uygulanmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
penil protez sağlık

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