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"Müze Konserleri" sezonu sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:08 | Son Güncelleme

Devlet Opera ve Balesinin, tarih ile müziği bir araya getirmek amacıyla düzenlediği "Müze Konserleri" etkinliğinde sezonun son konseri Anadolu Medeniyetleri Müzesinde düzenlendi - Sezonun son konserinde solistler Mehlika Karadeniz Bilgin, Arda Doğan, Emre Uluocak ve Özgür Savaş Gençtürk aryalar, türküler, tangolardan oluşan repertuvarı seslendirdi

Devlet Opera ve Balesinin (DOB), tarih ile müziği bir araya getirmek amacıyla düzenlediği "Müze Konserleri"nde sezon, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki konserle kapandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının projesi kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan "Müze Konserleri", Anadolu Medeniyetleri Müzesi Taş Eserler Salonu'ndaki konserle sezonu bitirdi.

Müze ziyaretçilerini müzikle buluşturmak, tarihi atmosferleri gerek opera gerek halk ezgileriyle doldurmak amacıyla düzenlenen müze konserleri, yabancı turistlerin yanı sıra her yaştan ziyaretçiden de sezon boyunca ilgi gördü.

Bugünkü konserde solistler Mehlika Karadeniz Bilgin, Arda Doğan, Emre Uluocak ve Özgür Savaş Gençtürk görev aldı.

Sanatçılar aryalar, Anadolu kültürüne ait türküler ve tangoları, piyano sanatçısı Çiçek Cihan eşliğinde müze ziyaretçilerinin beğenisine sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze müzik

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