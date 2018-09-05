Müze yangınından skandal çıktı: Ne yangın dedektörü ne de sigortası var

Brezilya’nın Rio De Janeiro şehrindeki Ulusal Müze’de çıkan yangın sonrasında detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Brezilya'da 200 yıllık müze yanıp kül oldu
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Hükümetin gittiği bütçe kısıtlamaları yüzünden müzenin duman detektörlerinin kaldırıldığı ve yangın sigortasının da iptal olduğu açıklandı.
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Müzenin Müdür Yardımcısı Cristiana Serejo bütçe yetersizliği ve bürokrasinin sıkıntıya neden olduğunu itiraf etti.
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Brezilya hükümeti Hükümet, Cinelandia Meydanı'nda toplanan binlerce insana yeni bir müze inşa etmek için kaynak sözü verdi. Kurumun yöneticisi Alexander Keller ise şunları söyledi:
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"Sadece ağlamak yeterli değil. Yeterli kaynağa sahip olan federal hükümet, müzenin yeniden inşa etmesine yardım etmek zorunda.”
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1818'de açılan Ulusal Müze, 20 milyondan fazla eser ve 530 binden fazla kitap ile Güney Amerika'daki en büyük doğal ve antropolojik tarih müzesi konumundaydı.
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Müzede ayrıca "Luzia" olarak bilinen Brezilya’nın Minas Gerais bölgesinde bulunan en eski insan fosili ve bir de dinozor iskeletine de ev sahipliği yapıyordu.
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Reuters ve AP, dünyada ilk haber olan yangından çok sayıda fotoğraf geçti. Onlarca itfaiyeci alevlerin önünü kesmek için çaba sarfediyor.
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Ülkenin en tarihi ve en büyük müzelerinden biri olan yapıdaki yangın, ziyaretçilere kapalı olan Pazar günü çıktı.
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Eskiden Portekiz Kraliyet Ailesi'nin de konutu olarak kullanılan 200 yıllık binadaki müzenin koleksiyonunda 20 milyondan fazla parça bulunuyor.
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Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm Brezilyalılar için üzücü bir gün. Tarihimizin değeri, binanın gördüğü hasarla ölçülemez" dedi.
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Brezilya'nın TV Globo kanalına konuşan müze müdürü yangının 'kültürel bir trajedi' olduğunu söyledi.
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Müzede, Brezilya tarihine ait binlerce parçanın yanı sıra Mısır'a ait çok sayıda arkeolojik eser de bulunuyor.
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Müzenin doğa tarihi koleksiyonunda dinozorlara ait kemikler, Amerika kıtasında bulunan en eski iskelet olan 12 bin yıllık bir kadın iskeleti dâhil çok sayıda önemli ve değerli parça vardı.
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Müze çalışanlarının daha önce, mali kaynaklarda yapılan kesintiler ve binanın eski ve bakımsızlığından şikayetçi oldukları bildirildi.
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