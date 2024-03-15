Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Müziği açıp arabada klip çekmek istediler! Video macerası kısa sürdü... O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

    Müziği açıp arabada klip çekmek istediler! Video macerası kısa sürdü... O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.03.2024 15:30
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa süre içinde kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde üç genç kadın arabanın içinde klip çekmek isterken kaza yaptı. O anların sosyal medyada paylaşılmasından sonra kullanıcılardan adeta yorum yağdı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde seyir halindeki bir aracın içinde müzik açarak dans etmek isteyen üç genç kadın o anları cep telefonuyla kaydetmek istedi. Müzikle senkronize bir şekilde dans ederek klip çekmek isteyen genç kadınların eğlencesi kısa sürdü.

    2

    Direksiyonun başındaki kadın dans etmek istediği sırada bir anda dikkati dağıldı ve kaza yaptı. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

    4

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu TikTok çılgınlığı nereye gidiyor" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, " Yola bakmaması şaka mı?" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    İşten gelince evini tanıyamadı! Sevgilisinin sürprizi olay oldu

    İşten gelince evini tanıyamadı! Sevgilisinin sürprizi olay oldu

     Kayınpederin gelinine verdiği cinsellik tavsiyesi olay oldu

    Kayınpederin gelinine verdiği cinsellik tavsiyesi olay oldu

     Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı

    Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı

     Cinsel organıyla flüt çaldı! Şaşkınlıkla izlediler

    Cinsel organıyla flüt çaldı! Şaşkınlıkla izlediler

     Sevgilisinin görüntülü aramasına çıplak cevap verdi! "Ailesiyle..."

    Sevgilisinin görüntülü aramasına çıplak cevap verdi! "Ailesiyle..."

    Vitrin

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Potansiyel sevgili adayını elinde mezurayla aradı! Önüne geleni ölçtüPotansiyel sevgili adayını elinde mezurayla aradı! Önüne geleni ölçtü
    Tişört zannettiler ama değil! 300 saat sürdü... Servet harcadıTişört zannettiler ama değil! 300 saat sürdü... Servet harcadı
    Veda etmeye hazırlanıyor! Final sezonu fragmanı geldiVeda etmeye hazırlanıyor! Final sezonu fragmanı geldi
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok kaza
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Göçmen botu battı: Kötü haberler üst üste geldi

    Göçmen botu battı: Kötü haberler üst üste geldi

    Rus turistlerin tahtı sallanıyor: O ülkeden akın akın Türkiye'ye geliyorlar

    Rus turistlerin tahtı sallanıyor: O ülkeden akın akın Türkiye'ye geliyorlar

    Potansiyel sevgili adayını elinde mezurayla aradı! Önüne geleni ölçtü

    Potansiyel sevgili adayını elinde mezurayla aradı! Önüne geleni ölçtü

    Tişört zannettiler ama değil! 300 saat sürdü... Servet harcadı

    Tişört zannettiler ama değil! 300 saat sürdü... Servet harcadı

    Nöbet tutan askeri böyle taciz ettiler

    Nöbet tutan askeri böyle taciz ettiler

    Kendisini köpek olarak tanımlıyor! "Dışarıda tuvaletimi yapıyorum, bakıcılarım var"

    Kendisini köpek olarak tanımlıyor! "Dışarıda tuvaletimi yapıyorum, bakıcılarım var"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.