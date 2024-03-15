Müziği açıp arabada klip çekmek istediler! Video macerası kısa sürdü... O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde seyir halindeki bir aracın içinde müzik açarak dans etmek isteyen üç genç kadın o anları cep telefonuyla kaydetmek istedi. Müzikle senkronize bir şekilde dans ederek klip çekmek isteyen genç kadınların eğlencesi kısa sürdü.

Direksiyonun başındaki kadın dans etmek istediği sırada bir anda dikkati dağıldı ve kaza yaptı. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu TikTok çılgınlığı nereye gidiyor" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, " Yola bakmaması şaka mı?" yorumunu ekledi.