Müzisyen ve yayıncılar için geliştirildi

Deezer for Creators ; sanatçıların, müzik endüstrisi profesyonellerinin ve podcast yayıncılarının, performanslarını tek bir kullanışlı mobil uygulamada değerlendirmelerini ve daha iyi hale getirmelerini sağlayan akıllı bir analiz aracı.

İlk kez sanatçılar ve podcast yayıncıları, tüm içeriklerini tek bir mobil uygulamada izleyebilecek. Deezer, podcast yayıncıları için bir mobil analiz aracıyla ilgili duyurusunun ardından, daha önce “Analytics" (ve Web'de "Sahne Arkası") olarak bilinen ve müzisyenler için olan mobil uygulamayı güncelledi. Artık, editoryal bir çalma listesine bir parçaları eklendiğinde, sanatçılar otomatik olarak bir bildirim alacak.

Uygulamanın özellikleri içinde sanatçıların doğrudan hayranlarla bağlantı kurmasını sağlayan paylaşılabilir kartlar da bulunuyor. Her paylaşılabilir kart, sanatçının yer aldığı çalma listesinin adını içeriyor. Sanatçılar, paylaşılabilir "şarkı kartlarına" da erişimleri olacağından, yalnızca öne çıkan çalma listeleriyle sınırlı kalmayacak. Yeni bir parça yayınlandığında ilk yedi gün içinde sanatçılar hayranlarıyla paylaşabilecek ve sosyal kanallarında yayınlayabilecekler.

“Deezer for Creators” uygulaması yakında içerik üreticileri ve sanatçılar tarafından çok beğenilecek şarkı ya da yayının performansının takibi gibi başka özellikler de sunacak. Bu özellikle günlük, haftalık ve aylık bazda içerik performansı ve verileri; platform, ülkeler, cinsiyet ve en iyi çalma listeleri dahil olmak üzere kategorilere göre ayrılmış, okunması kolay grafiklerle izlenebilecek.

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