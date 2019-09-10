"Myanmar'da yıkılan Arakan köylerinin yerinde hükümet ve polis yerleşkeleri var"

Haberde, gazeteci heyetinin, ülkeye geri dönmeleri halinde 25 bin kişinin kısa süre burada kalabileceği ifade edilen Hla Poe Kaung geçici konaklama kampına götürüldüğü, yaklaşık bir yıl önce tamamlanan kampın kötü durumda olduğu, umumi tuvaletlerin barınılacak mekanların uzağında kaldığı kaydedildi.

Myanmarlı yetkililerin, ülkeden kaçarak Bangladeş'e sığınan çok sayıda Arakanlı Müslüman'ı "karşılamaya hazırlandıklarını" göstermek amacıyla bölgeyi gezdirdiği gazeteciler arasında yer alan BBC muhabirinin izlenimlerine dayanan haberde, Arakan'a girişin son derece kısıtlı olduğu, hükümet konvoyuyla seyahat eden gazeteci heyetinin polis gözetimi olmadan halkla görüşülmesine ya da görüntü almasına izin verilmediği belirtildi.

BBC'nin haberine göre, uydu görüntülerinin bir zamanlar Arakanlı Müslümanlara ait olduğunu gösterdiği dört bölgede güvenlik noktaları kurulduğu görüldü.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara ait yıkılan köylerin yerine polis kışlaları, hükümet binaları ve mülteci konumuna düşüp geri dönmesi planlananlar için geçici kamplar kurulduğu tespit edildi.

Kampın, Arakan eyaletinde 2017 yılındaki şiddet olaylarının ardından yıkılan iki köyün arazisi üzerine inşa edildiğine dikkati çeken BBC muhabiri, "Kampın yöneticisi Soe Shwe Aung'a neden köyleri yıktıklarını sorduğumda, hiçbirinin yıkılmadığını savundu ancak uydu görüntülerinin aksini gösterdiğini belirttiğimde, işe henüz yeni başladığını ve bu soruyu cevaplayamayacağını söyledi." dedi.

- "Myo Thu Gyi köyünün bulunduğu yerde büyük bir hükümet ve polis yerleşkesi var"

Myanmar'da Eylül 2017'de diğer bir hükümet konvoyuyla seyahati sırasında Myo Thu Gyi köyünü görüntülediğini dile getiren muhabir, "Evlerin çoğu yakılmıştı ancak daha büyük binalar hala sağlamdı ve genellikle Arakan köylerini çevreleyen ağaçlar hala oradaydı ancak şimdi Myo Thu Gyi köyünün bulunduğu yerde, büyük bir hükümet ve polis yerleşkesi var. Ağaçlar yok olmuş." ifadelerini kullandı.

- "Inn Din köyünde Müslümanların dörtte birinin bile izine rastlanmıyor"

Heyetle bir zamanlar nüfusunun yaklaşık dörtte üçü Müslüman olan Inn Din köyüne de gittiklerini söyleyen muhabir, "Bugün köyde Müslümanların dörtte birinin bile izine rastlanmıyor." dedi.