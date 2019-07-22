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Nakil başvurusu ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar e-okul'da!

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.07.2019 09:23 | Son Güncelleme

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları okulla kayıt yaptıracaklar. Sonuçların açıklanması ile boş kontenjanlar da belli oldu. Peki boş kontanjanlar nasıl kontrol edilir ve boş kontenjanlara ne zaman nakil başvurusu yapılabilecek? İşte orta öğretime geçiş yerleştirme takvimine göre nakil başvuru süreci...

Nakil başvurusu ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar e-okul'da!

Türkiye'nin dört bir köşesinden pek çok öğrenciyi ilgilendiren açıklama yapıldı ve LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Artık öğrenciler hangi okulu kazandıklarını öğrendiler ve öğrenciler kazandıkları okulla kayıt yaptıracaklar. Ancak bir okula yerleşemeyen veya başka bir okula geçmek isteyen öğrenciler için nakil sürecine geçiliyor. Peki nakil başvuruları ne zaman alınacak, nakil yapılabilecek boş kontenjanlar nasıl öğrenilir?

BOŞ KONTENJANLAR E-OKUL'DA

Merkezi sınav ve mahhalli yerleştirme sonuçlarının ilanı ile öğrenciler hangi okula gidebileceklerini öğrendiler. Sırada nakil sürecinin ilk adımı olarak boş kontenjanların ilanı var.
Boş kontenjanlar MEB'in e-okul sitesinden öğrenilebilir.

Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayınız

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız

2019 NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ VE TAKVİMİ

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

05-08 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

19-23 Ağustos 2019: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-29 Ağustos 2019: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

06 Eylül 2019: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2019 2019-2020: Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

KİMLER NAKİL BAŞVURUSU YAPABİLİR?

  1. Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. Bu adayların hem yerel yerleştirme hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilirler.
  2. Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleşmiş olan öğrenciler yeniden başka bir merkezi yerleştirme için nakil başvurusu yapma hakkına sahiptirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştirildikleri okulda devam eder.
  3. Yerel yerleştirmeyle bir okula yerleşen öğrenciler de merkezi yerleştirme için başvuruda bulunma hakkına sahiptirler. Tabi nakil bşavurusu sonucunda yerleşemezlerse kayıtları daha önce yerleştirildikleri okulda kalır.

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boş kontenjanlar E-Okul

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