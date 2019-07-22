Nakil başvurusu ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar e-okul'da!

Türkiye'nin dört bir köşesinden pek çok öğrenciyi ilgilendiren açıklama yapıldı ve LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Artık öğrenciler hangi okulu kazandıklarını öğrendiler ve öğrenciler kazandıkları okulla kayıt yaptıracaklar. Ancak bir okula yerleşemeyen veya başka bir okula geçmek isteyen öğrenciler için nakil sürecine geçiliyor. Peki nakil başvuruları ne zaman alınacak, nakil yapılabilecek boş kontenjanlar nasıl öğrenilir?
Merkezi sınav ve mahhalli yerleştirme sonuçlarının ilanı ile öğrenciler hangi okula gidebileceklerini öğrendiler. Sırada nakil sürecinin ilk adımı olarak boş kontenjanların ilanı var.
Boş kontenjanlar MEB'in e-okul sitesinden öğrenilebilir.
Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayınız
Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız
29 Temmuz - 02 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
05 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
05-08 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
10 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
19-23 Ağustos 2019: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-29 Ağustos 2019: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
06 Eylül 2019: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
09 Eylül 2019 2019-2020: Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
Okuyucu Yorumları 0 yorum