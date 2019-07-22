Nakil başvurusu ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar e-okul'da!

Türkiye'nin dört bir köşesinden pek çok öğrenciyi ilgilendiren açıklama yapıldı ve LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Artık öğrenciler hangi okulu kazandıklarını öğrendiler ve öğrenciler kazandıkları okulla kayıt yaptıracaklar. Ancak bir okula yerleşemeyen veya başka bir okula geçmek isteyen öğrenciler için nakil sürecine geçiliyor. Peki nakil başvuruları ne zaman alınacak, nakil yapılabilecek boş kontenjanlar nasıl öğrenilir?

BOŞ KONTENJANLAR E-OKUL'DA

Merkezi sınav ve mahhalli yerleştirme sonuçlarının ilanı ile öğrenciler hangi okula gidebileceklerini öğrendiler. Sırada nakil sürecinin ilk adımı olarak boş kontenjanların ilanı var.

Boş kontenjanlar MEB'in e-okul sitesinden öğrenilebilir.

Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayınız

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız

2019 NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ VE TAKVİMİ

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması