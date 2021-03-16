HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Narkotik köpeği Toma 2 kiloya yakın uyuşturucuyu yakalattı

Narkotik köpeği Toma 2 kiloya yakın uyuşturucuyu yakalattı

16.03.2021 16:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Narkotik köpeği Toma 2 kiloya yakın uyuşturucuyu yakalattı

Ankara’ya araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan narkotik ekipleri, durdurdukları şüpheli araçta Toma ile yaptıkları aramada 1 kilo 620 gram esrar ele geçirdi.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre otomobil ile uyuşturucu madde sokulacağını tespit etti.

Ankara’ya araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan narkotik ekipleri, durdurdukları şüpheli araçta Toma ile yaptıkları aramada 1 kilo 620 gram esrar ele geçirdi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre otomobil ile uyuşturucu madde sokulacağını tespit etti. Harekete geçen narkotik ekipleri, Gölbaşı ilçesinde şüpheli gördükleri 06 MB 7075 plakalı aracı durdurdu. Narkotik köpeği Toma’nın aracın arka koltuğunda duran süt kutularına tepki vermesi üzerine buraya yoğunlaşan ekipler, zulalanmış vaziyette 4 parça halinde 1 kilo 620 gram plaka esrar maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan yabancı uyruklu M.S., A.H.M., M.D. ve İ.H. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
Yorgun mermi nedir?Yorgun mermi nedir?
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Avrupa'da aşı krizi patladı! Şimdi ne olacak?

Avrupa'da aşı krizi patladı! Şimdi ne olacak?

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Pendik ve Kartal sahilindeki kirliliğin sırrı çözüldü

Pendik ve Kartal sahilindeki kirliliğin sırrı çözüldü

Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağıya atmıştı! İstenen ceza belli oldu

Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağıya atmıştı! İstenen ceza belli oldu

Test sonucu pozitif çıkan öğrencilerin sınıfları karantinaya alındı!

Öğrencilerin test sonucu pozitif çıktı! O sınıflar karantinada

Yorgun mermi nedir? Yorgun mermi ne demek?

Yorgun mermi nedir?

Park tartışması kavgaya dönüştü: Sizi burada barındırmayacağım

Bursa'da park tartışması kavgaya dönüştü

AFAD duyurdu! Afyonkarahisar'da 3 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'da korkutan deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.