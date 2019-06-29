Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının denetimlerinde aranan 931 kişi, 41 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 516 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama, narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen mahalle, sokak, umuma açık eğlence mekanları ile şüpheli görülen araç ve kişilere yönelik olarak 50 bin 476 personel ve 238 dedektör köpeği ile 14 bin 606 noktada gerçekleştirildi.

Uygulamada 847 ikametgah, 369 istasyon, gar, terminal, 278 liman, marina, balıkçı barınağı, 5 bin 938 park ve 7 bin 748 metruk bina kontrol edildi, 416 bin 944 kişi sorgulandı.

Denetimlerde 6'sı cinayet, 41'i yaralama, 2'si cinsel taciz, 2'si çocuğa yönelik cinsel istismar, 38'i hırsızlık, 3'ü yağma ve gasp,16'sı dolandırıcılık, 34'ü uyuşturucu madde ticareti yapmak, 19'u kaçakçılık, 3'ü PKK terör örgütü ile bağlantılı olmak, 2'si trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek,14'ü tehdit ve hakaret, 8'i mala zarar verme, 710'u diğer suçlardan aranan 898 kişi ile 6'sı çocuk 33 kayıp olmak üzere aranan 931 kişi yakalandı.