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NASA'dan Mars'ta heyecanlandıran keşif! Yaşam olasılığına işaret sayılıyor

13.07.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'ta heyecanlandıran bir keşfe imza attı. NASA, Mars yüzeyinde gezegende yaşam olasılığına işaret sayılan organik moleküller buldu. Organik moleküllerin, Mars'ta daha önce yaşam olabileceğine dair ipucu verdiği söyleniyor.

NASA'dan Mars'ta heyecanlandıran keşif! Yaşam olasılığına işaret sayılıyor

Science News internet sitesinin haberine göre, canlı sistemlerde de bulunan karbon ve hidrojenden meydana gelen organik moleküller, Mars'ta daha önce yaşam olabileceğine dair ipucu veriyor.

DAHA KARMAŞIK BİR JEOKİMYASAL DÖNGÜ VAR OLABİLİR

NASA'nın Perseverance keşif aracının bulduğu organik moleküller Mars'ta yaşamın yapı taşı olarak görülürken, gezegende daha karmaşık bir jeokimyasal döngünün var olabileceği tahmin ediliyor.

Molekülün oluşum sürecine ilişkin farklı hipotezler olmasına karşın, araştırmacılar organik moleküllerin hangi tür olduğunu henüz tespit edemedi.

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Karbonun keşfi, Mars’ta yaşam ihtimalini ortaya koysa da biyolojik olmayan süreçlerle de oluşma ihtimali değerlendiriliyor.

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GALE KRATERİNDE DE TESPİT EDİLMİŞTİ

Daha önce Mars'taki Gale Kraterinde de organik molekül tespit edilmişti. (AA)

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Mars NASA

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