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NASA'nın Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight Elysium Düzlüğü'nün videosunu gönderdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.12.2018 11:01 | Son Güncelleme

NASA, geçen ay sonunda Mars'a inen sismik inceleme aracı InSight, Elysium Düzlüğü'nün görüntülerini Dünya'ya gönderdi.

NASA'nın Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight Elysium Düzlüğü'nün videosunu gönderdi

LiveScience ve Space.com'un haberlerine göre, InSight'ın 26 Kasım'da iniş yaptığı ekvatoral ova Elysium Düzlüğü'nü alçaktan çektiği video YouTube'da paylaşıldı.

Videoda düzlüğün çevresi ve demografik yapısı net biçimde görülüyor.

NASA'da InSight Proje Yöneticisi Tom Hoffman da sismik aracın kızıl gezegendeki ilk gününde Mars'a daha önce inen diğerlerinden çok daha fazla elektrik enerjisi ürettiğini söyledi.

Hoffman, "Mars'taki ilk günümüzde dünya dışındaki ilk rekorumuzu kırmak harika." ifadesini kullandı.

Mars'a 6 ay süren yolculuğun ardından ay sonunda varan InSight, kızıl gezegende sismik inceleme yapacak ve Mars'ın yeraltı katmanlarına ilişkin veri toplayacak.

NASA'nın keşif aracı Curiosity, 2012 yılında Gale Krateri'ne inmişti. Gezginci robot, 6 yıl süren keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt toplamıştı.

"Mars Exploration Rover-B (Mars Keşfi Aracı-B)" ya da "MER-B" olarak da adlandırılan Opportunity de NASA'nın Mars keşif aracı programının parçası olarak 2004'te gezegende Meridiani Planum Platosu'na iniş yapmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NASA InSight Elysium Düzlüğü Mars

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