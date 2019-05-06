NATO Genel Sekreteri: Ortaya çıkabilecek sonuçlardan endişe duyuyorum

Selen Yalaz- Harun KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "S-400’lerin satın alınma konusunda potansiyel olarak ortaya çıkabilecek sonuçlardan endişe duyuyorum. Çünkü ABD çok net bir şekilde yaptırım uygulayacağını itiraf etti" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, görüşmelerde Aralık ayında Londra'da yapılacak NATO Zirvesi'nin gündemindeki öncelikli konuların da ele alındığını belirtti. Toplantı kapsamında yarın Hatay'ın ziyaret edileceğini kaydeden Çavuşoğlu, katılımcılara Hatay'da Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi ve terörizm başta olmak üzere karşı karşıya olunan güney kaynaklı sınama ve tehditler konusunda sunumlar yapılacağını da söyledi.

'ABD NET BİR ŞEKİLDE YAPTIRIM YAPACAĞINI SÖYLEDİ'

Çavuşoğlu ve Stoltenberg daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Jens Stoltenberg, Türkiye'nin hem NATO'ya hem de ABD'ye sunduğu ortak çalışma grubu teklifi ile ilgili olarak, her NATO müttefikinin alacağı kararın kendi kararı olduğunu bildirdi. "S-400'lerin satın alınma konusunda potansiyel olarak ortaya çıkabilecek sonuçlardan endişe duyuyorum" diyen Stoltenberg, şöyle konuştu:

"Çünkü ABD çok net bir şekilde yaptırım uygulayacağını itiraf etti. Umuyorum ki bir çözüm bulunacaktır. Biz bir ülkenin başka bir ülkeye yaptırım uygulamasından kaçınıyoruz. NATO için önemli olan birlikte çalışmak, sistemlerin birlikte çalışabilmesi. Şunu da memnuniyetle karşılıyoruz Türkiye hem İtalya hem de Fransa ile SANTİ isimli sistemi satın alma konusunda görüşüyor. Yine Türkiye ve Amerika'da düzenli olarak Patriot sistemlerinin alımı ile alakalı görüşüyor. Temasları memnuniyetle karşılıyorum."

'ABD SAMİMİYSE ORTAK ÇALIŞMA KOMİSYONUNU KABUL EDER'

Çavuşoğlu ise Türkiye'nin hava savunma ihtiyacını en iyi NATO'nun bildiğini kaydetti. Türkiye'nin çevresindeki tehditlerin NATO tarafından yakından takip edildiğini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye ile dayanışma için diğer müttefiklerinden bataryalarını sınırlarımıza yerleştirmeleri konusunda da NATO öncü rol oynamıştır. Genel sekreterde çok iyi biliyor ki bazı müttefiklerimiz ABD, Hollanda, Almanya bölgemizdeki bataryaları geri çektiler. NATO niye müttefiklerden bu bataryaları geri gönderilmesini rica etti? Çünkü Türkiye'nin şu anda kendisine ait bir hava savunma füzesi yok. İspanya ve İtalya’ya çok teşekkür ediyoruz. Patriot ve SANTİ bataryalarını NATO'nun ricasıyla, ayrıca bir dostluk ve müttefiklik tutumuyla halen buraları tutuyorlar. Bizim acilen hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Biz 10 yıldır almak istedik müttefiklerimizden. Alabildik mi, Hayır. Sorumlusu ve sebebi de biz değiliz. Müttefiklerimiz bize satmak istemediler. Biz de ihtiyacımızı karşılamaları için başka ülkelere teklif verdik. En iyi teklifi Ruslar verdi. Karşılığında S-400 teknolojisi ve imkânları bakımından bize en uygun. Zaten genel sekreter bu konuda açıklamasını yapıyor. Diğer müttefikimizin ortaya attığı iddiaları da dikkate alıyoruz. O iddiaların da doğru olmadığını net bir şekilde söylüyoruz. Biz uzmanlardan oluşan ortak bir çalışma grubunun olması teklifini yaptık. Hem NATO'ya hem ABD'ye ilettik. Eğer bu kaygılarında ABD samimi ise arkasında farklı bir gündem yoksa bu teklifimizi kabul eder. Uzmanlar oturup çalışır, inceler. NATO'ya da bir nüshasını verir, bize de verirler. O zaman bu iddialar doğru mu, değil mi görürüz."

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