Ne pop yıldızı, ne de film oyuncusu! 8 bin kişi makyaj sanatçısı için izdiham yarattı

Makyaj yıllardır kadınlara özeldi. Ancak dünya hızla değişiyor ve çoğu meslek için artık cinsiyet önemli değil. Erkek makyaj uzmanları ve stilistler tıpkı kadınlar gibi olaya oldukça hakimler. Bunlardan biri de henüz 19 yaşında olan James Charles.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Birmingham şehrinde alışveriş merkezinde bulunan kozmetik mağazasının açılışı için davetli olan Charles'a ilgi o kadar büyüktü ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 8 bini bulan hayran sayısı karşısında destek polis ekibi çağırıldı, oluşan trafik nedeniyle insanlar araçlarını terk etmek zorunda kaldı. Yine izdiham nedeniyle bir kaza yaşanmaması için yürüyen merdivenleri de kullanıma

kapatan alışveriş merkezi hınca hınç doluydu.

Makyaj üzerine videolar çeken YouTuber James Charles, mağaza açılışında sadece 30 saniye göründü. Buna rağmen hayranları onu saniyeler

içinde görmenin mutluluğunu yaşadı.

Bununla birlikte tıpkı James gibi birçok erkek makyaj YouTuber inanılmaz yetenekleriyle dikkat çekiyor. Sizin için, oldukça popüler olan erkek makyaj uzmanlarını derledik.