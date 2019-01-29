Ne pop yıldızı, ne de film oyuncusu! 8 bin kişi makyaj sanatçısı için izdiham yarattı

Makyaj yıllardır kadınlara özeldi. Ancak dünya hızla değişiyor ve çoğu meslek için artık cinsiyet önemli değil. Erkek makyaj uzmanları ve stilistler tıpkı kadınlar gibi olaya oldukça hakimler. Bunlardan biri de henüz 19 yaşında olan James Charles.
Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Birmingham şehrinde alışveriş merkezinde bulunan kozmetik mağazasının açılışı için davetli olan Charles'a ilgi o kadar büyüktü ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 8 bini bulan hayran sayısı karşısında destek polis ekibi çağırıldı, oluşan trafik nedeniyle insanlar araçlarını terk etmek zorunda kaldı. Yine izdiham nedeniyle bir kaza yaşanmaması için yürüyen merdivenleri de kullanıma
kapatan alışveriş merkezi hınca hınç doluydu.
Makyaj üzerine videolar çeken YouTuber James Charles, mağaza açılışında sadece 30 saniye göründü. Buna rağmen hayranları onu saniyeler
içinde görmenin mutluluğunu yaşadı.
Bununla birlikte tıpkı James gibi birçok erkek makyaj YouTuber inanılmaz yetenekleriyle dikkat çekiyor. Sizin için, oldukça popüler olan erkek makyaj uzmanlarını derledik.
REUBEN DE MAID
İdolu Kim Kardashian'la The Ellen Degeneres Show'da tanıştıktan sonra daha da ünlenen Reuben de Maid, sekiz yaşından beri kozmetiklere büyük ilgi duyuyor. Reuben, şimdilerde Kim Kardashian'ın güzellik markası KKW Beauty, Skin Republic ve Benefit için çalışıyor. Instagram'da 300 bin YouTube'da 209 bin takipçisi bulunuyor.
JEFFREE STAR
Youtube ünlüsü, şarkıcı, söz yazarı, makyöz, moda tasarımcısı ve model olan Jeffree Star Kelly Osbourne, Nicole Richie ve Paris Hilton gibi birçok ünlünün makyajını yaptı. Jeffree'nin kendi adını taşıyan bir de makyaj markası bulunuyor. Jeffree'nin YouTube ve Instagram'da 12 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor
PATRICK STARR
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Why I look like Santa Bullocks costarrr tho!? My Everyday GLAM! Watch my video now!! Link is in the bio!!!! ???????????? ????Products Used???? Foundation- @kryolanofficial TV paint stick color FS24 Concealer- @tartecosmetics shape tape concealer in “light medium” Powder- @airspunofficial Translucent Extra Coverage Eyeshadow- my @maccosmetics Summer eyeshadow palette Contour- “Give me life” bronzer by @maccosmetics Cheeks- Gingerly Blush by @maccosmetics Highlighter- @narsissist Orgasm Loose and my @maccosmetics Holiday Limited Edition “Baby it’s gold outside” mineralized skin finish Eyeliner- @tartecosmetics Tarteist Brown pen/pencil duo (LOVE) Lip Liner- “Hover” by @maccosmetics LipGloss- @maccosmetics “Cream Pie” Lashes- @baddieblashes in “Saucy” #patrickstarrr #wakeupandmakeup #anastasiabeverlyhills #hudabeauty #laurag143 #morphebrushes #youtube #ghalichiglam #instagram #makeup #makeuptutorial #macpatrickstarrr
Patrick Star bu alanda en tanınmış kişilerden birisi. YouTube'da 5 milyondan fazla takipçisi bulunan Patrick Star'ın bu başarısı Filipino - American tarzından kaynaklanıyor. Aynı oranda takipçisi instagram hesabında da bulunuyor.
ZACHARY EDWARD
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Looking like mutha earth ???? with the new @karruche x @colourpopcosmetics collection ???? YouTube video link in my description! ☝????☝????☝???? . . _ @karruche x @colourpopcosmetics * chocolatier lipstick * Eyeshadow palette * Stew rum and nut creme liner * Blowzy gloss _ @anastasiabeverlyhills * Peach blush trio * Medium brow brow definer * Clear brow gel _ @fentybeauty 220 foundation _ @toofaced dew you light beige _ @marcbeauty omega bronzer _ @lillylashes in NYC _ @glowrecipe watermelon moisturizer . . #anastasiabrows #abhbrow #anastasiabeverlyhills #undiscoveredmuas #instaglam #boysinmakeup #boyswhowearmakeup #makeup #jeffreestar #jeffreestarcosmetics #dressyourface #makeupartistworldwide #wakeupandmakeup #laurag_143 #brian_champagne #ghalichiglam #colourpop #brownsugarbabe #colourpopcosmetics #karruche
Las Vegas ve Los Angeles'ta yaşayan Zachary makyaj hileleriyle tanınıyor. Ünlü olmadan önce sokaklarda yaşadığını söyleyen Zachary şimdilerde stil ikonu ve make-up artist olarak birçok kişinin örnek aldığı başarılı bir isim haline geldi. Zachary'i Instagram'da 54 bin kişi takip ediyor.
JACK EMORY
Jack Emory'nin videolarını izleyerek kendi kendinize nasıl makyaj yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Jack'i diğer diğer meslektaşlarından ayıran özelliği bu eğitimi almamış olması ve kendi kendi öğrenmesidir. Okul yıllarında kilolu diye dalga geçilen Jack ''özellikle şişmanlar ve çirkin olarak adlandırdıklarınızla dalga geçmeyin. Pişman olabilirsiniz'' diyor.
RYAN POTTER
Bu gönderiyi Instagram'da gör
C’MON GLOW!!! just got the #abhxamrezy highlight in the mail so i had to cake some makeup on and try it and was NOT disappointed lol! this highlight is NO JOKE! ???? #lorealparis pro glow foundation #colourpop concealer in 20 #narsissist soft velvet powder in eden #anastasiabeverlyhills @amrezy highlight and #subculture palette @anastasiabeverlyhills #lillylashes in miami #nablacosmetics blair liquid lipstick #wakeupandmakeup#1minutemakeup#beautyandhairdiaries#allmodernmakeup#hudabeauty#ghalichiglam
Ryan'ın makyajını görünce akla gelen ilk şey "zarif ve kusursuz". Ryan Potter elegan stiliyle ilham verici make -up artistlerden birisi... Ayrıca mükemmel selfie pozları için Ryan'ın tüyolarından faydalanılabilir... Instagram'da 335 bin takipçisi bulunuyor.
MANNY MUA
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Blue Honey ???? - Tryna be a tad EXTRA this year ???? Eyes - #kyliecosmetics new blue honey palette with #maccosmetics reflect pearl in the center Lips - #anastasiabeverlyhills honey matte lipstick Brows - #benefitcosmetics precisely brow pencil in number 6 with gimme brow in 3 Lashes - #lillylashes Miami with #itcosmetics mascara Brushes used - #morphebrushes as always! Mainly the M series :) Living for this look! Who thinks I should film it ???? ps inspired by my girl @rocioceja_ ????????
Manny'nin YouTube ve Instagram kanallarında milyonlarca takipçisi bulunuyor. Gerçek adı Manuel Gutierrez, ve Maybelline'in ilk erkek marka elçisi. Birçok firma ile işbirliği içinde.
Okuyucu Yorumları 0 yorum