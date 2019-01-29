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Ne pop yıldızı, ne de film oyuncusu! 8 bin kişi makyaj sanatçısı için izdiham yarattı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 29.01.2019 14:03 | Son Güncelleme

Makyaj videolarıyla tanınan ve 13 milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çeken YouTuber James Charles geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bir alışveriş merkezine gitti ve olanlar oldu. Açılışta sadece 30 saniye görünse de izdihama neden olan James şaşkınlık yarattı. Bununla birlikte bugün YouTube'da hayran kitlesi milyonlarca kişiyi bulan başka erkek makyaj sanatçıları da bulunuyor. İşte milyonlarca kişiyi peşinden sürükleyen o kişiler.

Ne pop yıldızı, ne de film oyuncusu! 8 bin kişi makyaj sanatçısı için izdiham yarattı

Makyaj yıllardır kadınlara özeldi. Ancak dünya hızla değişiyor ve çoğu meslek için artık cinsiyet önemli değil. Erkek makyaj uzmanları ve stilistler tıpkı kadınlar gibi olaya oldukça hakimler. Bunlardan biri de henüz 19 yaşında olan James Charles.

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Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Birmingham şehrinde alışveriş merkezinde bulunan kozmetik mağazasının açılışı için davetli olan Charles'a ilgi o kadar büyüktü ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 8 bini bulan hayran sayısı karşısında destek polis ekibi çağırıldı, oluşan trafik nedeniyle insanlar araçlarını terk etmek zorunda kaldı. Yine izdiham nedeniyle bir kaza yaşanmaması için yürüyen merdivenleri de kullanıma
kapatan alışveriş merkezi hınca hınç doluydu.

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Makyaj üzerine videolar çeken YouTuber James Charles, mağaza açılışında sadece 30 saniye göründü. Buna rağmen hayranları onu saniyeler
içinde görmenin mutluluğunu yaşadı.

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Bununla birlikte tıpkı James gibi birçok erkek makyaj YouTuber inanılmaz yetenekleriyle dikkat çekiyor. Sizin için, oldukça popüler olan erkek makyaj uzmanlarını derledik.

REUBEN DE MAID

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İdolu Kim Kardashian'la The Ellen Degeneres Show'da tanıştıktan sonra daha da ünlenen Reuben de Maid, sekiz yaşından beri kozmetiklere büyük ilgi duyuyor. Reuben, şimdilerde Kim Kardashian'ın güzellik markası KKW Beauty, Skin Republic ve Benefit için çalışıyor. Instagram'da 300 bin YouTube'da 209 bin takipçisi bulunuyor.

JEFFREE STAR

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Middle name Cheekbones ????

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Youtube ünlüsü, şarkıcı, söz yazarı, makyöz, moda tasarımcısı ve model olan Jeffree Star Kelly Osbourne, Nicole Richie ve Paris Hilton gibi birçok ünlünün makyajını yaptı. Jeffree'nin kendi adını taşıyan bir de makyaj markası bulunuyor. Jeffree'nin YouTube ve Instagram'da 12 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor

PATRICK STARR

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Why I look like Santa Bullocks costarrr tho!? My Everyday GLAM! Watch my video now!! Link is in the bio!!!! ???????????? ????Products Used???? Foundation- @kryolanofficial TV paint stick color FS24 Concealer- @tartecosmetics shape tape concealer in “light medium” Powder- @airspunofficial Translucent Extra Coverage Eyeshadow- my @maccosmetics Summer eyeshadow palette Contour- “Give me life” bronzer by @maccosmetics Cheeks- Gingerly Blush by @maccosmetics Highlighter- @narsissist Orgasm Loose and my @maccosmetics Holiday Limited Edition “Baby it’s gold outside” mineralized skin finish Eyeliner- @tartecosmetics Tarteist Brown pen/pencil duo (LOVE) Lip Liner- “Hover” by @maccosmetics LipGloss- @maccosmetics “Cream Pie” Lashes- @baddieblashes in “Saucy” #patrickstarrr #wakeupandmakeup #anastasiabeverlyhills #hudabeauty #laurag143 #morphebrushes #youtube #ghalichiglam #instagram #makeup #makeuptutorial #macpatrickstarrr

patrickstarrr (@patrickstarrr)'in paylaştığı bir gönderi ()

Patrick Star bu alanda en tanınmış kişilerden birisi. YouTube'da 5 milyondan fazla takipçisi bulunan Patrick Star'ın bu başarısı Filipino - American tarzından kaynaklanıyor. Aynı oranda takipçisi instagram hesabında da bulunuyor.

ZACHARY EDWARD

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Looking like mutha earth ???? with the new @karruche x @colourpopcosmetics collection ???? YouTube video link in my description! ☝????☝????☝???? . . _ @karruche x @colourpopcosmetics * chocolatier lipstick * Eyeshadow palette * Stew rum and nut creme liner * Blowzy gloss _ @anastasiabeverlyhills * Peach blush trio * Medium brow brow definer * Clear brow gel _ @fentybeauty 220 foundation _ @toofaced dew you light beige _ @marcbeauty omega bronzer _ @lillylashes in NYC _ @glowrecipe watermelon moisturizer . . #anastasiabrows #abhbrow #anastasiabeverlyhills #undiscoveredmuas #instaglam #boysinmakeup #boyswhowearmakeup #makeup #jeffreestar #jeffreestarcosmetics #dressyourface #makeupartistworldwide #wakeupandmakeup #laurag_143 #brian_champagne #ghalichiglam #colourpop #brownsugarbabe #colourpopcosmetics #karruche

ZACHARYEDWARD (@zacharyedward)'in paylaştığı bir gönderi ()

Las Vegas ve Los Angeles'ta yaşayan Zachary makyaj hileleriyle tanınıyor. Ünlü olmadan önce sokaklarda yaşadığını söyleyen Zachary şimdilerde stil ikonu ve make-up artist olarak birçok kişinin örnek aldığı başarılı bir isim haline geldi. Zachary'i Instagram'da 54 bin kişi takip ediyor.

JACK EMORY

Jack Emory'nin videolarını izleyerek kendi kendinize nasıl makyaj yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Jack'i diğer diğer meslektaşlarından ayıran özelliği bu eğitimi almamış olması ve kendi kendi öğrenmesidir. Okul yıllarında kilolu diye dalga geçilen Jack ''özellikle şişmanlar ve çirkin olarak adlandırdıklarınızla dalga geçmeyin. Pişman olabilirsiniz'' diyor.

RYAN POTTER

Ryan'ın makyajını görünce akla gelen ilk şey "zarif ve kusursuz". Ryan Potter elegan stiliyle ilham verici make -up artistlerden birisi... Ayrıca mükemmel selfie pozları için Ryan'ın tüyolarından faydalanılabilir... Instagram'da 335 bin takipçisi bulunuyor.

MANNY MUA

Manny'nin YouTube ve Instagram kanallarında milyonlarca takipçisi bulunuyor. Gerçek adı Manuel Gutierrez, ve Maybelline'in ilk erkek marka elçisi. Birçok firma ile işbirliği içinde.


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Anahtar Kelimeler:
erkek makyaj sanatçıları James Charles

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