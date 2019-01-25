Ne topuklu ayakkabı, ne de gösterişli kıyafet! Çoğu erkek kadınlarda bakın nelerden hoşlanıyor

Bildiklerinizi unutun aslında erkekler bakın nelerden hoşlanıyor?

Erkeklerin kadınlarda tuhaf derecede seksi bulduğu 8 şey

BÜYÜK YA DA KÜÇÜK! TÜM GÖĞÜSLER AYNI İnternet bize her zaman doğru bilgiyi vermeyebilir. Bu yüzden her erkeğin büyük göğüs sevdiği bilgisi de doğru değil. Erkekler her türden göğüsü çekici buluyor.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA SEKSİ GÖRÜNMEK MÜMKÜN, PİJAMAYLA DA! Saten ya da ipek çamaşır? Süslü bir şeye ihtiyacınız yok. Pamuklu pijama ya da şortlar da pahalı bir iç çamaşırı çifti kadar seksi geliyor.

ÇOĞU ERKEK PAHALI MANİKÜRÜ ÖNEMSEMİYOR Maniküre, ojeye inanılmaz paralar veriyor olabilirsiniz ama bunun erkekler için hiçbir önemi yok. Yapılan bir anket çalışmasına göre güzel bir oje, temiz ve doğal görünen tırnakları onlar için yeterli.

KADINLARIN TUHAFLIKLARI BİRÇOK ŞEYDEN DAHA ÇEKİCİ Tipik olarak erkekler aşık olduklarında, kişiliğiniz veya bedeniniz hakkında kapalı olan bir şeye aşık olurlar. İşte ankete katılan erkeklerden birkaç alıntı: ''Kız arkadaşım seks sırasında terliyor inanılmaz bir vücut kokusu var. Bu koku beni tahrik ediyor.'' ''Eşimin inanılmaz sakar. Ve bu özelliği onu daha çok sevmemi sağlıyor.'' ''Kız arkadaşım fiziksel olarka çekici değil belki ama ses tonu beni ona daha çok bağlıyor.''Kız arkadaşım 30 yaşında ama hala sivilceleri var çıkmaya başladığımızda bunu garip buluyordum ama zamanla sivilcelerinin onu özel kıldığını düşündüm.'' Bikini kılı olan kadınlar bana çok çekici geliyor.'' Yani birçok erkek ilginç bir şekilde aşık olduğu kadının tuhaf davranışlarını ya da özelliklerini çok seviyor.

KİRLİ SAÇLAR ERKEKLERİN PEK UMURUNDA DEĞİL Saçlarınızı bir gün yıkamamanız kendinizi kötü hissetmenizi sağlayabilir ama erkekler hafif kirli saçları önemsemiyorlar. Beğendikleri ve önemsedikleri şey ise örgülü saçlar. Dalgalı, hacimli, parlak ve temiz saçlar onlara çoğu zaman yapay gelirken örgünün verdiği doğallık dikkatlerini çekiyor.

ERKEKLER SELÜLİTİ ÖNEMSEMİYOR NE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYOR Kadınlar 3 kilo fazlalığın hesabını yaparken erkekler bununla pek ilgilenmiyor. Kıvrımlı vücudu daha çok seviyorlar. Ayrıca selülitin ne olduğunu bile bilmiyorlar. Hatta sizin kusur olarak gördüğünüzü erkekler daha çekici bulabiliyor.

TOPUKLU AYAKKABI YERİNE SPOR AYAKKABI DAHA SEKSİ Topuklu ayakkabının kadını seksi gösterdiği bir gerçek çünkü uzun bacaklar daha güçlü bir cinsel çağrışım yapıyor. Ancak erkekler için bir çift spor ayakkabı da aynı etkiyi oluşturabiliyor.