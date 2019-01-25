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Ne topuklu ayakkabı, ne de gösterişli kıyafet! Çoğu erkek kadınlarda bakın nelerden hoşlanıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
İLİŞKİLER HABERLERİ  | 25.01.2019 17:04 | Son Güncelleme

Basmakalıp bilgilerle, 'erkekler ne sever, kadınlar neyi beğenir?' diye düşünmek ve buna göre hareket ediyor olmak istemediğiniz sonuçlara neden olabilir. Herkesin birbirinden farklı olduğunu unutmamakla birlikte şimdi okuyacaklarınızı birçok erkeğin sevdiği de bir gerçek. İşte erkeklerin kadınlarda tuhaf derecede seksi bulduğu 8 şey.

Bildiklerinizi unutun aslında erkekler bakın nelerden hoşlanıyor?

Erkeklerin kadınlarda tuhaf derecede seksi bulduğu 8 şey

BÜYÜK YA DA KÜÇÜK! TÜM GÖĞÜSLER AYNI

BÜYÜK YA DA KÜÇÜK! TÜM GÖĞÜSLER AYNI
İnternet bize her zaman doğru bilgiyi vermeyebilir. Bu yüzden her erkeğin büyük göğüs sevdiği bilgisi de doğru değil. Erkekler her türden göğüsü çekici buluyor.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA SEKSİ GÖRÜNMEK MÜMKÜN, PİJAMAYLA DA!

İÇ ÇAMAŞIRIYLA SEKSİ GÖRÜNMEK MÜMKÜN, PİJAMAYLA DA!
Saten ya da ipek çamaşır? Süslü bir şeye ihtiyacınız yok. Pamuklu pijama ya da şortlar da pahalı bir iç çamaşırı çifti kadar seksi geliyor.

ÇOĞU ERKEK PAHALI MANİKÜRÜ ÖNEMSEMİYOR

ÇOĞU ERKEK PAHALI MANİKÜRÜ ÖNEMSEMİYOR
Maniküre, ojeye inanılmaz paralar veriyor olabilirsiniz ama bunun erkekler için hiçbir önemi yok. Yapılan bir anket çalışmasına göre güzel bir oje, temiz ve doğal görünen tırnakları onlar için yeterli.

KADINLARIN TUHAFLIKLARI BİRÇOK ŞEYDEN DAHA ÇEKİCİ

KADINLARIN TUHAFLIKLARI BİRÇOK ŞEYDEN DAHA ÇEKİCİ
Tipik olarak erkekler aşık olduklarında, kişiliğiniz veya bedeniniz hakkında kapalı olan bir şeye aşık olurlar. İşte ankete katılan erkeklerden birkaç alıntı: ''Kız arkadaşım seks sırasında terliyor inanılmaz bir vücut kokusu var. Bu koku beni tahrik ediyor.'' ''Eşimin inanılmaz sakar. Ve bu özelliği onu daha çok sevmemi sağlıyor.'' ''Kız arkadaşım fiziksel olarka çekici değil belki ama ses tonu beni ona daha çok bağlıyor.''Kız arkadaşım 30 yaşında ama hala sivilceleri var çıkmaya başladığımızda bunu garip buluyordum ama zamanla sivilcelerinin onu özel kıldığını düşündüm.'' Bikini kılı olan kadınlar bana çok çekici geliyor.'' Yani birçok erkek ilginç bir şekilde aşık olduğu kadının tuhaf davranışlarını ya da özelliklerini çok seviyor.

KİRLİ SAÇLAR ERKEKLERİN PEK UMURUNDA DEĞİL

KİRLİ SAÇLAR ERKEKLERİN PEK UMURUNDA DEĞİL
Saçlarınızı bir gün yıkamamanız kendinizi kötü hissetmenizi sağlayabilir ama erkekler hafif kirli saçları önemsemiyorlar. Beğendikleri ve önemsedikleri şey ise örgülü saçlar. Dalgalı, hacimli, parlak ve temiz saçlar onlara çoğu zaman yapay gelirken örgünün verdiği doğallık dikkatlerini çekiyor.

ERKEKLER SELÜLİTİ ÖNEMSEMİYOR NE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYOR

ERKEKLER SELÜLİTİ ÖNEMSEMİYOR NE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYOR
Kadınlar 3 kilo fazlalığın hesabını yaparken erkekler bununla pek ilgilenmiyor. Kıvrımlı vücudu daha çok seviyorlar. Ayrıca selülitin ne olduğunu bile bilmiyorlar. Hatta sizin kusur olarak gördüğünüzü erkekler daha çekici bulabiliyor.

TOPUKLU AYAKKABI YERİNE SPOR AYAKKABI DAHA SEKSİ

TOPUKLU AYAKKABI YERİNE SPOR AYAKKABI DAHA SEKSİ
Topuklu ayakkabının kadını seksi gösterdiği bir gerçek çünkü uzun bacaklar daha güçlü bir cinsel çağrışım yapıyor. Ancak erkekler için bir çift spor ayakkabı da aynı etkiyi oluşturabiliyor.

BASİT KIYAFETLERLE DE ÇEKİCİ OLABİLİRSİNİZ

BASİT KIYAFETLERLE DE ÇEKİCİ OLABİLİRSİNİZ
Tıpkı spor ayakkabıda olduğu gibi kıyafetlerin basit görünümü de seksi görünmenizi sağlayabilir. Bir tişört ve kot pantolon ya da basit bir elbise erkekleri kadınlara daha yakın hissettiriyor.
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