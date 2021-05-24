Necip Fazıl Kısakürek kimdir, ne zaman ve neden öldü? İşte Necip Fazıl Kısakürek şiirleri ve sözleri...

Şiir denemelerini çocuk yaşta yazmaya başlayan Kısakürek, ilk şiir kitabını henüz 17 yaşında iken çıkarır. Söz konusu kitaptaki şiirler Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarına eklenip tarih, edebiyat derslerine konu olur. Necip Fazıl'e sahip olduğu şöhreti; 1925 yılında yayımladığı "Örümcek Ağı", 1928 yılında yayımladığı "Kaldırımlar" ve 1932 yılında yayımladığı "Ben ve Ötesi" adlı eserler getirmiştir.

9 Haziran 1904 doğumlu Necip Fazıl Kısakürek, Türk edebiyatının gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden birisidir. Maraşlı bir ailenin oğlu ve evin tek çocuğu olan Kısakürek, İstanbul’da Bahriye Mektebi’ne gittiği sıralarda şiire merak sarmaya başlamıştır.

Ölüm yıldönümünün yaklaşmasıyla, ardında ölümsüz eserler bırakan Necip Fazıl Kısakürek arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Necip Fazıl Kısakürek kimdir, ne zaman ve neden öldü? sorularının yanıtını haberimizde sizler için derledik. İşte Necip Fazıl Kısakürek şiirleri ve sözleri...

Seni beklediğim kadar.

Ne de şeytan, bir günahı,

Çok sıkıldıysan hayattan bir mezarlığa git. Ölüler iyi bilir; Yaşamak güzeldir.

Kurban olduğum Allah’a bile günde beş vakit ulaşılabiliyorken, kendini ulaşılmaz sananlara selam olsun.

Kendini dünyalar kadar değerli zannedenlere kısa bir not! Dünya beş para etmiyor.

Uğruna ölmekse seni yaşatmak bin kere ölürümde adına leke sürdürmem, gururdur namustur bayrak ve sancak, aksa da kanım zalimi güldürmem!

Sen çok sev de bırakıp giden yar utansın.

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında, Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

Ne görsem ötesinde hasret çektiğim diyar. Kavuşmak nasıl olmaz mademki ayrılık var.

Sonunda sana da bir gönül düşer

Şu yolu dönerken arkana bak da

Güneşle köye in, beni bırak da

Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;

Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.

İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;

Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.

İçimde damla damla bir korku birikiyor;

Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler...

Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor;

Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler.

Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;

Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.

Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi;

Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.

Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta;

Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum!

Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta;

Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum!

Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin;

İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler.

Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin;

Yolumun zafer tâkı, gölgeden taş kemerler.

Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim;

Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları!

Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim;

Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları.