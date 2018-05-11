Neden moda olduğuna anlam verilemeyen tuhaf kıyafetler

Bu çılgın örneklerden en çok hangisini beğendiniz?

Hangi amaca hizmet ettikleri belli olmayan kıyafetler

1 / 20 Pantolon giymek ya da giymemek

2 / 20 Şimdiye kadarki en saçma ayakkabı tasarımların biri olabilir

3 / 20 Cİldin nefes almasına imkan tanınmış

4 / 20 Saldırıya uğradım ama yine de işe gitmeliyim pantolonu

5 / 20 Araba paspaslarından etek yapmak

6 / 20 Her an her şey moda olabilir! İşte kanıtı

7 / 20 İçi dışı bir kazak

8 / 20 Anatomi çalışmanın harika bir yolu

9 / 20 Bazen denizkızı olmak istersin ama işler istediğin gibi gitmez

10 / 20 Şık bir ninja

11 / 20 Çöpü çıkarmak için yapılmış olmalılar

12 / 20 Saklayacak bir şeyiniz olmadığında

13 / 20 En azından bu orijinal görünüyor

14 / 20 Bir film karakteri ayakkabı almaya karar verdiğinde bu işinizi görebilir

15 / 20 Bir aktöre olan sevginizi ifade etmenin daha iyi bir yolu var mı?

16 / 20 Gergedan Böceğinden esinlenilmiş

17 / 20 Kotunu çok fazla yukarı çektiğinizde karşılaşabileceğiniz durum

18 / 20 Bu gerçekten ürpertici

19 / 20 İnanılmaz benzerlik