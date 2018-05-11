Neden moda olduğuna anlam verilemeyen tuhaf kıyafetler

Bu çılgın örneklerden en çok hangisini beğendiniz?
Hangi amaca hizmet ettikleri belli olmayan kıyafetler
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Pantolon giymek ya da giymemek
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Şimdiye kadarki en saçma ayakkabı tasarımların biri olabilir
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Cİldin nefes almasına imkan tanınmış
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Saldırıya uğradım ama yine de işe gitmeliyim pantolonu
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Araba paspaslarından etek yapmak
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Her an her şey moda olabilir! İşte kanıtı
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İçi dışı bir kazak
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Anatomi çalışmanın harika bir yolu
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Bazen denizkızı olmak istersin ama işler istediğin gibi gitmez
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Çöpü çıkarmak için yapılmış olmalılar
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Saklayacak bir şeyiniz olmadığında
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En azından bu orijinal görünüyor
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Bir film karakteri ayakkabı almaya karar verdiğinde bu işinizi görebilir
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Bir aktöre olan sevginizi ifade etmenin daha iyi bir yolu var mı?
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Gergedan Böceğinden esinlenilmiş
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Kotunu çok fazla yukarı çektiğinizde karşılaşabileceğiniz durum
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Bu gerçekten ürpertici
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İnanılmaz benzerlik
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Bonus: Hayaller gerçekler
Benzemek istediğim şey bu değil
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