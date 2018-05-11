KADIN

Neden moda olduğuna anlam verilemeyen tuhaf kıyafetler

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

Moda zaman içinde çok değişti. Ve her yıl, yeni bir şey bulmak oldukça zorlaşıyor. Bu yüzden tasarımcılar sıklıkla gündelik şeylerin ötesine geçiyor ve ortaya tuhaf şeyler çıkıyor. Makalenin sonunda sizi bir bonus bekliyor.

Bu çılgın örneklerden en çok hangisini beğendiniz?

Hangi amaca hizmet ettikleri belli olmayan kıyafetler

1 / 20

Pantolon giymek ya da giymemek

Pantolon giymek ya da giymemek
2 / 20

Şimdiye kadarki en saçma ayakkabı tasarımların biri olabilir

Şimdiye kadarki en saçma ayakkabı tasarımların biri olabilir
3 / 20

Cİldin nefes almasına imkan tanınmış

Cİldin nefes almasına imkan tanınmış
4 / 20

Saldırıya uğradım ama yine de işe gitmeliyim pantolonu

Saldırıya uğradım ama yine de işe gitmeliyim pantolonu
5 / 20

Araba paspaslarından etek yapmak

Araba paspaslarından etek yapmak
6 / 20

Her an her şey moda olabilir! İşte kanıtı

Her an her şey moda olabilir! İşte kanıtı
7 / 20

İçi dışı bir kazak

İçi dışı bir kazak
8 / 20

Anatomi çalışmanın harika bir yolu

Anatomi çalışmanın harika bir yolu
9 / 20

Bazen denizkızı olmak istersin ama işler istediğin gibi gitmez

Bazen denizkızı olmak istersin ama işler istediğin gibi gitmez
10 / 20

Şık bir ninja

Şık bir ninja
11 / 20

Çöpü çıkarmak için yapılmış olmalılar

Çöpü çıkarmak için yapılmış olmalılar
12 / 20

Saklayacak bir şeyiniz olmadığında

Saklayacak bir şeyiniz olmadığında
13 / 20

En azından bu orijinal görünüyor

En azından bu orijinal görünüyor
14 / 20

Bir film karakteri ayakkabı almaya karar verdiğinde bu işinizi görebilir

Bir film karakteri ayakkabı almaya karar verdiğinde bu işinizi görebilir
15 / 20

Bir aktöre olan sevginizi ifade etmenin daha iyi bir yolu var mı?

Bir aktöre olan sevginizi ifade etmenin daha iyi bir yolu var mı?
16 / 20

Gergedan Böceğinden esinlenilmiş

Gergedan Böceğinden esinlenilmiş
17 / 20

Kotunu çok fazla yukarı çektiğinizde karşılaşabileceğiniz durum

Kotunu çok fazla yukarı çektiğinizde karşılaşabileceğiniz durum
18 / 20

Bu gerçekten ürpertici

Bu gerçekten ürpertici
19 / 20

İnanılmaz benzerlik

İnanılmaz benzerlik
20 / 20

Bonus: Hayaller gerçekler

Bonus: Hayaller gerçekler
Benzemek istediğim şey bu değil
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moda tuhaf moda akımları

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