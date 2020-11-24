KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...

Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dünyanın en uzun öpücüğü 58 saat, 35 dakika ve 58 saniye sürdü. Çiftin bu kadar uzun süre dayanmayı nasıl başardığını bilmesek de, bir noktada hepimizin merak ettiği altın soruya bir cevabımız var: İnsanlar neden gözleri kapalı öpüşür?

Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...

Öpüşürken gözlerimizi kapatmamıza neden olan nedenleri öğrendik. Gelin bakalım.

BEYNİMİZİN DAHA İYİ ODAKLANMASINA YARDIMCI OLUR

Psikologlar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, etrafta çok fazla görsel veya dikkat dağıtıcı şey olduğunda beynimizin odaklanması zorlaşıyor. Gözlerimiz daha fazla iş yaptığında bir şeyleri algılama yeteneğimiz daha da kötüleşir.

DİKKATİNİZ DAĞILMAZ

Gözlerinizi kapatmak çevrenizdeki dikkat dağınıklığından kurtulmanıza yardımcı olduğu gibi, öpüşmenin hissini tam anlamıyla deneyimlemenizi de sağlar. Gözlerimizi öpmek için kapatarak, beynimizin diğer duyusal deneyimler yerine dokunmaya odaklanmasını sağlıyoruz.

DAHA AZ SAVUNMASIZ HİSSETMENİZE YARDIMCI OLUR

Öpüşme, şimdiye kadarki en kişisel ve samimi şeylerden biri olduğundan, sizi veya eşinizi savunmasız hissettirebilir. Bundan ve gariplik hissinden kaçınmak için, bir öpücük için eğilmeden önce otomatik olarak gözlerimizi kapatmayı tercih ederiz.

GÖZ TEMASI KÖTÜ HİSSETTİREBİLİR

Çoğu durumda göz teması iyi hissettirirken öpüşürken tam tersi olabilir. Gözleriniz açıkken öpüşmek sadece partnerinizi rahatsız etmekle kalmaz, aynı zamanda bilimsel kanıtlar beyninizin aşırı yüklenmiş hissetmesine neden olabileceğini ve sizi çok fazla hissetmekten alıkoyabileceğini göstermektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
Artık ağda yapılmıyor, cinsel ilişkiye girilmiyorArtık ağda yapılmıyor, cinsel ilişkiye girilmiyor
Yaşlanma belirtilerini tersine çevirebilirsinizYaşlanma belirtilerini tersine çevirebilirsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü şeften eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse...
Ünlü şeften eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse...
Ünlü sanatçıdan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçıdan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Artık ağda yapılmıyor, cinsel ilişkiye girilmiyor
Artık ağda yapılmıyor, cinsel ilişkiye girilmiyor
Aman dikkat! Yarardan çok zarar veriyor çiğ aloe vera suyu...
Aman dikkat! Yarardan çok zarar veriyor çiğ aloe vera suyu...
Eşlerine güvenmeyen kadınlar onlar evden çıkınca...
Eşlerine güvenmeyen kadınlar onlar evden çıkınca...
İğrenç gerçeği ortaya çıkardı! Herkes bu hatayı yapıyor
İğrenç gerçeği ortaya çıkardı! Herkes bu hatayı yapıyor
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Bir yılda mükemmel değişim... Sırrını herkesle paylaştı
Bir yılda mükemmel değişim... Sırrını herkesle paylaştı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
'Yeni Diana' koltuk altı kıllarıyla şaşırttı!
'Yeni Diana' koltuk altı kıllarıyla şaşırttı!
Kazaklar elbise, taytlar pantolon! Evdeki eski kıyafetleri yenilemek için 5 ipucu
Kazaklar elbise, taytlar pantolon! Evdeki eski kıyafetleri yenilemek için 5 ipucu
O anı ölümsüzleştirdi! Doğum yaptığı kare...
O anı ölümsüzleştirdi! Doğum yaptığı kare...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni araştırma ortaya çıkardı! Daha az cinsellik, daha az ağda
Artık ağda yapılmıyor, cinsel ilişkiye girilmiyor
Meğer bu kadar kolaymış! Bir lokması bile cinsel gücü artırmaya yetiyor
Bir lokması bile cinsel gücü artırmaya yetiyor
Milyonlarca kişi kullanıyor! Cinsel içerikli yazışma yapanları korkutacak uyarı
Milyonlarca kişi kullanıyor! Cinsel içerikli yazışma yapanları korkutacak uyarı
İki dakikada evliliği kurtarmanın yolları
İki dakikada evliliği kurtarmanın yolları
Erkekler kadınlardan ne bekler?
Erkekler kadınlardan ne bekler?
Seks sırasında ses çıkarıyor musunuz? Gürültülü seks yapanlar...
Seks sırasında ses çıkarıyor musunuz? Gürültülü seks yapanlar...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.