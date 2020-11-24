Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...

Öpüşürken gözlerimizi kapatmamıza neden olan nedenleri öğrendik. Gelin bakalım.

BEYNİMİZİN DAHA İYİ ODAKLANMASINA YARDIMCI OLUR

Psikologlar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, etrafta çok fazla görsel veya dikkat dağıtıcı şey olduğunda beynimizin odaklanması zorlaşıyor. Gözlerimiz daha fazla iş yaptığında bir şeyleri algılama yeteneğimiz daha da kötüleşir.

DİKKATİNİZ DAĞILMAZ

Gözlerinizi kapatmak çevrenizdeki dikkat dağınıklığından kurtulmanıza yardımcı olduğu gibi, öpüşmenin hissini tam anlamıyla deneyimlemenizi de sağlar. Gözlerimizi öpmek için kapatarak, beynimizin diğer duyusal deneyimler yerine dokunmaya odaklanmasını sağlıyoruz.

DAHA AZ SAVUNMASIZ HİSSETMENİZE YARDIMCI OLUR

Öpüşme, şimdiye kadarki en kişisel ve samimi şeylerden biri olduğundan, sizi veya eşinizi savunmasız hissettirebilir. Bundan ve gariplik hissinden kaçınmak için, bir öpücük için eğilmeden önce otomatik olarak gözlerimizi kapatmayı tercih ederiz.

GÖZ TEMASI KÖTÜ HİSSETTİREBİLİR

Çoğu durumda göz teması iyi hissettirirken öpüşürken tam tersi olabilir. Gözleriniz açıkken öpüşmek sadece partnerinizi rahatsız etmekle kalmaz, aynı zamanda bilimsel kanıtlar beyninizin aşırı yüklenmiş hissetmesine neden olabileceğini ve sizi çok fazla hissetmekten alıkoyabileceğini göstermektedir.

