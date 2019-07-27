Nedenini bilmediğiniz hastalıklar evdeki küflerden kaynaklanıyor olabilir

Sizde de bu sorunlar varsa nedeni evinizdeki küfler olabilir. Bununla birlikte, makalenin sonundaki bonus işinize yarayabilir. YORGUNLUK VE ZAYIFLIK Yorgunluk ve zayıflık genelde bozuk uyku düzeninin ve stresin belirtisi olarak bilinir. Ancak az bilinen bir durum olarak, evinizdeki küfler bağışıklık sisteminizi baskı altına alıyor olabilir. Yorgunluk ve zayıflık belirtileriyle kendini gösteren bu baskılanma, vücudunuzun daha kötü hastalıklar karşısında savunmasız kalmasına sebep olur. BAŞ AĞRILARI Eğer kronik baş ağrısından şikayetçi olmadığınız halde, aniden başınıza saplanan ağrılar varsa, evinizdeki küflerden kurtulmaya başlamalısınız. Aniden başa saplanan ağrılar, küf hastalığının en belirgin örneklerinden birisidir. Baş ağrıları, küf kaynaklı alerjik bir reaksiyonun belirtileri olabilir. Ayrıca maruz kaldığınız küfler zamanla sinüslerinizi zedeleyerek bu ağrılara sebep olur. SÜREKLİ ÖKSÜRÜK Sürekli öksürük, solunum yoluyla maruz kalınan küflerin akciğerlere yerleşmeye başladığının bir belirtisidir. Ancak çoğu zaman soğuk algınlığına yorulup görmezden gelinir. Sinüsleri zedeleyen küfler, akciğerlere yerleştiğinde nefes darlığına da sebep olur. Eğer erken tedaviye başlanmazsa sonuçları ölümcül olabilir.

HAFIZA ZAYIFLIĞI Sinüsleri ve akciğerleri etkileyen küfler aynı şekilde sinir sistemini de etkileyebilir. Bunun en önemli sonucu bazı beyin fonksiyonlarında meydana gelen kayıplardır. Küflerin sinir sistemindeki etkisi ilk olarak yakın dönemli hafızadaki kopukluklarla kendini gösterir. İlerleyen süreçlerde, konuşma esnasında kullandığınız çok basit kelimeler aklınıza gelmez veya telaffuz ederken zorluklar yaşarsınız. EKLEM SERTLİĞİ Eğer sabahları sertleşmiş eklemlerle ve eklem ağrılarıyla uyanıyorsanız,bu belirtilerin küf nedeniyle ortaya çıkabileceğini de aklınızda tutun. Küfün içindeki mikotoksinler eklemleri ve kasları etkiler, sertliğe ve ağrılara sebep olur. Pek çok zaman doktorları bile yanıltan bu belirtiler evinizde küf görüldükten sonra ortaya çıktıysa, bu detayı mutlaka doktorunuzla paylaşın. KARIN AĞRISI Vücut tarafından çok kolay bir şekilde emilebilen küf, kolaylıkla kana karışır. Kana karışan küfler, hayati organlarınızı olumsuz bir şekilde etkiler. Aniden başlayan ishal, sürekli karın ağrısı ve kasılmalar kana karışan küfün sebep olabileceği etkilerden bazılarıdır. Eğer beslenme düzeninizden şüphelenmiyorsanız, bu sorunların kaynağı evinizdeki küfler olabilir.

BEKLENMEDİK CİLT HASSASİYETİ Bir alerjen olan küfün cilt üzerindeki bu etkileri hiç de şaşırtıcı değil. Ancak zaten hassas bir cilde sahip olanlar üzerinde daha yoğun kızarıklıklar görülür. Tabii ki, kızarıklık görülen tek olumsuzluk değil. Karıncalanma, kaşınma ve uyuşma küfün sebep olduğu diğer belirtiler. Eğer cildinizde bu belirtilen biri veya birkaçı varsa, mutlaka bir doktora görünün. İŞTAHTAKİ DENGESİZLİK Sürekli yemek, bir türlü doymamak veya hiç acıkmamak şeklinde kendini gösterir. İştahtaki bu dalgalanma küfün sebep olduğu nörolojik bir sorun olabilir. Bu yüzden mutlaka dikkate alınmalıdır. Küf, iştahı etkileyebildiği gibi vücut sıcaklığınızı ve susama hissinizi de etkiler. Aniden basan terleme nöbetleri veya aniden gelen susuzluk hissi küften etkilendiğiniz gösteren önemli belirtilerdir. İDRARA ÇIKMA SIKLIĞI Vücudunuza giren küf, sindirim sisteminizin işleyişini bozduğu için idrara çıkma sıklığınız da bundan etkilenir. İdrara çıkma sıklığında meydana gelen bu ani değişimin bir nedeni de, küf yüzünden ortaya çıkan ani susamadır. Öyle veya böyle, küflerle karşılaştıktan sonra idrara çıkma sıklığınızda ani bozulmalar meydana geldiyse, hormonlarınızın iyiliği için mutlaka doktora gidin.

GÖZLERDEKİ BOZULMA Pek çok insan gözlerindeki kızarıklığı, yanmayı ve kaşınmayı alerjik reaksiyon olarak adlandırıp, üstünde durmaz. Küf de alerjik bir madde olduğu için aslında bu haksız bir görüş sayılmaz. Ancak küf kaynaklı alerjik reaksiyonlar bekletmeye gelmez. En kısa zamanda doktora görünmelisiniz. DAVRANIŞ DEĞİŞİMLERİ Sinir sistemini etkileyerek beynin fonksiyonlarını kısıtlayan küfün bir etkisi de davranışlar üzerinde görülür. Geçerli bir sebep olmaksızın kendinizi aniden sinirlenmiş veya şiddete eğilimli duygular içinde buluyorsanız, vakit kaybetmeden bir doktora danışmanızın zamanı gelmiş demektir. METALİK TAT Genelde hasta olunduğu zamanlarda ağızda beliren o metalik tat küf hastalığının en belirgin özelliklerinden birisidir. Eğer aniden ağzınızda metalik tat belirirse, vakit kaybetmeden doktora başvurmalısınız, çünkü metalik tat kara küf olarak adlandırılan küfün sebep olduğu çok ciddi bir sorundur. STATİK ŞOKLAR Statik şoklar en garip ancak en kolay tespit edilebilen belirtilerden birisidir. Küfe maruz kalma sonucunda antidiüretik hormonların baskılanması normalden daha fazla statik şokun ortaya çıkmasına neden olur.