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  4. Nedim Şener'in 'Ayasofya' iddiası olay olmuştu! Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert yanıt: "Çıkmış bir meczup dün akşam televizyonun birinde..."

Nedim Şener'in 'Ayasofya' iddiası olay olmuştu! Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert yanıt: "Çıkmış bir meczup dün akşam televizyonun birinde..."

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.02.2024 07:58
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Nedim Şener’in ‘Ayasofya’ iddialarına yanıt verdi. "Seçim geldi yine başladı din, iman, kitap, memleket…" diyen İmamoğlu, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Şener için çok sert ifadeler kullandı. İmamoğlu, "Çıkmış bir meczup dün akşam televizyonun birinde... Cahilliğinden değil, kötü bir insan olduğu için, meczup olduğu için Ayasofya yalanını ortaya atıyor." dedi.

Nedim Şener'in 'Ayasofya' iddiası olay olmuştu! Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert yanıt: "Çıkmış bir meczup dün akşam televizyonun birinde..."

Gazeteci Nedim Şener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya Camii'yi ziyaret etmediğini iddia ederek çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirmişti. Şener, "CHP baştan emperyalizm tarafından ele geçirildi. İsrail ve Amerika’nın oyuncağı FETÖ, CHP’yi ele geçirtti. Politikaları değişti. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve İmamoğlu. Bütün Selatin camilere hizmet veriyor. Hepsine bakımını, temizliğini, İBB yapıyor. Niye bir tek Ayasofya’ya temizlik ve güvenlik hizmetleri vermiyor. Çünkü Ayasofya’nın açılmasından dolayı acı çekiyor. İnsan hiç olmazsa turist olarak ziyaret eder" demişti.

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İMAMOĞLU'NDAN SERT YANIT: "ÇIKMIŞ BİR MECZUP TELEVİZYONUN BİRİNDE"

İmamoğlu'ndan Şener'e yanıt geldi:

"Yine ortalığı karıştıracaklar ya, seçim geldi ya; seçim geldi yine başladı din, iman, kitap, memleket… Yani memleketini onlar seviyor. Bayrağını onlar seviyor. Bu toprakları onlar seviyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Onların bu sevgileri seçimden seçime aklına geliyor. Bizim ise memleket sevgimiz, millet sevgimiz, bayrak sevgimiz her zaman var. Çıkmış bir meczup dün akşam televizyonun birinde, ‘Efendim İmamoğlu bir tek Ayasofya Camii'ne temizlik ve güvenlik hizmeti vermiyor’ diyor. Çünkü neymiş efendim?

"MECZUP OLDUĞU İÇİN AYASOFYA YALANINI ORTAYA ATIYOR"

Ben, cami olmasından ötürü acı çekiyormuşum. Yahu benim aklımı benim vicdanımı, benim kalbimi bile okuyor! Cahilliğinden değil, kötü bir insan olduğu için, meczup olduğu için Ayasofya yalanını ortaya atıyor. Bugüne kadar hiç demedim. Ayasofya Camii, sadece ibadethane değilken bile, orası müzeyken bile, caminin bir bölümünde orada imam ezan okur, bir bölümünde de namaz kılınırdı.

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"BÜTÜN KÖTÜ DUYGULARINI KULLANIYORLAR"

Ben şimdi oraya kaç defa gittiğimi mi anlatayım millete? Ya bunlar kötü insanlar. Bunlar nasıl biliyor musunuz? Ben mesela, Allah rahmet eylesin, rahmetli dedemden, babamdan… Hepsi de hacıdır yani. Nerede namaz kılınır, nerede abdest alınır; kimse görmez. Namazını kılar, abdestini alır, duasını eder. Biz öyle öğrendik. Çünkü inancımız, Yaradan’la kul arasındadır. Bunlarda ise, gösteriş işi oldu. Milletin canını yakmak için, milleti birbirine düşürmek ve ayırmak için, bütün kötü duygularını kullanıyorlar.

"GEREK YOK BİZ ÇÖZÜYORUZ DEDİLER"

“O meczubun bu lafı, olur ya bir yere gider. Doğrusunu söyleyeyim: Selatin camiler, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindedir. Diyanet İşleri Başkanlığı sorumluluğundadır. Bu iki kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne temizlik, güvenlik konularında talepte bulununca, hemen belediyemiz Meclisi’ne protokol getiririz ve hizmete başlarız. Biz göreve geldiğimizde 39 selatin camiine bu hizmet veriliyordu. Şimdi ise, 42 oldu. Bizim dönemde talep geldi, artırdık 3 tane. Biri de hatta sıklıkla Sayın Cumhurbaşkanı'nın cuma namazı kıldığı Yıldız Hamidiye Camii’dir. Talep ettiler. Biz de verdik. Gayet doğal bir süreç. Bak; kimse suçlu değil. Ayasofya için ise böyle bir talep gelmedi. Hatta arkadaşların duyarlı davranmışlar, şifahen Vakıflar’a telefon açıp sormuşlar ve demişler ki, ‘İhtiyaç varsa, burayı da biz gündemimize alalım.’ Onlar ‘Gerek yok. Biz çözüyoruz’ demişler. Konu bu kadar basit. Ayasofya'nın sorumluluğu üzerinde olan iki kurumdan talep gelmezse, benim o hizmetleri verme hakkım yok. O kapıdan içeri giremiyoruz.

"BUNLARI ALLAH'IMA HAVALE EDİYORUM"

Düşünsenize; ‘Ekrem İmamoğlu bir açılışa davet edildi mi edilmedi mi’yi bile tartışan bu insanların… Yani bir insanın, bir belediye başkanının, bir açılışa davet edilmesi kadar doğal bir şey olabilir mi? Ortada bir davetiye var. Davetiye dönmüş ateş mektubuna. Herkes de kaçıyor ondan. Herkes kaçıyor. Tamam, orası elini yakar yani; cısss! Allah muhafaza bunlardan. Allah korusun. Onun için bu tür insanlar, ne yazık ki meczup insanlar, ahlaksızlığı huy edilmiş insanlar. Bunları hep Allah'ıma havale ediyorum. Yaradan'ıma havale ediyorum"

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