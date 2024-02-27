HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. AK Parti son seçimde yüzde 60'la kazanmıştı! O il için çok konuşulacak iddia: "Yeniden Refah Partisi alabilir"

AK Parti son seçimde yüzde 60'la kazanmıştı! O il için çok konuşulacak iddia: "Yeniden Refah Partisi alabilir"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.02.2024 07:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere bir ay gibi kısa bir süre kalırken, Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'nin alacağı oy kritik konumda bulunuyor. Kulislerde YRP'nin alacağı oy oranı ve kazanabileceği yerlerle ilgili iddialar konuşulurken, gazeteci İsmail Saymaz'ın açıklamaları gündem oldu. Saymaz, AK Parti'nin 2019 seçimlerinde yüzde 60 oy aldığı Şanlurfa'yı 31 Mart'ta YRP'nin alabileceğini söyledi. Saymaz, "Bu gibi yerlerde sürpriz hamleler bekleyebiliriz" diye konuştu.

AK Parti son seçimde yüzde 60'la kazanmıştı! O il için çok konuşulacak iddia: "Yeniden Refah Partisi alabilir"

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 1 ay gibi bir süre kalırken, Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'yle (YRP) ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. AK Parti ile ittifak yapmayarak yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan YRP'nin oylarında bir yükseliş olduğu belirtilirken, 'Şanlıurfa' iddiası olay olaydı.

Sözcü TV'deki canlı yayında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, son anket sonuçlarını yakından takip ettiğini belirterek, Yeniden Refah Partisi'nin oy oranıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN OYLARI O SINIRI ZORLUYOR"

Saymaz, "Benim görüştüğüm kimi araştırmacılar Yeniden Refah Partisi'nin oyunu ikiye katladığını söylüyorlar. Yani yüzde 3 ve bandına ulaştığını 5-6 sınırını zorladığını söylüyor." dedi.

gfhdh

"BAZI İLÇELERİ ALABİLİR"

YRP'nin özellikle İstanbul'daki seçimlerde kritik bir konumda olduğunu belirten Saymaz, "Şimdi tabii böyle bir oy arana ulaşmış bir parti Hazine yardımını garantiliyor ve kendi başına bazı ilçeleri alabilir adaya bağlı olarak" diye konuştu.

thumbs_b_c_8d2808a996fa9c050ba20b957ac1b4ec

"ŞANLIURFA'YI DA ALABİLİR"

Saymaz, açıklamasının devamında ise gündem yaratacak bir iddiayı ortaya attı:

"Urfa'yı da alabilir. Yani orada Mehmet Kasım Gülpınar Bey'den kaynaklı. Bu gibi yerlerde sürpriz hamleler bekleyebiliriz"

adasfaf


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karısını, bacanağını ve 9 yaşındaki yeğenini öldürdü!Karısını, bacanağını ve 9 yaşındaki yeğenini öldürdü!
Bursa'da korkunç olay! Eski eşini sitenin bahçesinde katledip aynı silahla intihar ettiBursa'da korkunç olay! Eski eşini sitenin bahçesinde katledip aynı silahla intihar etti
'Memleket Partisi'nin AK Parti adayını destekleyeceği' iddiasına açıklama'Memleket Partisi'nin AK Parti adayını destekleyeceği' iddiasına açıklama
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan o ifadeyi duyunca muhabiri böyle uyardı! 'Kendine gel'

Cumhurbaşkanı Erdoğan o ifadeyi duyunca muhabiri böyle uyardı! 'Kendine gel'

Karısını, bacanağını ve 9 yaşındaki yeğenini öldürdü!

Karısını, bacanağını ve 9 yaşındaki yeğenini öldürdü!

Survivor All Star'da ortalık karıştı! Sema'nın Pınar'a saldırma sebebi ortaya çıktı

Survivor All Star'da ortalık karıştı! Sema'nın Pınar'a saldırma sebebi ortaya çıktı

Ahmet Çakar, Galatasaray maçını yorumlarken TFF'ye küfretti!

Ahmet Çakar, Galatasaray maçını yorumlarken TFF'ye küfretti!

Bursa'da korkunç olay! Eski eşini sitenin bahçesinde katledip aynı silahla intihar etti

Bursa'da korkunç olay! Eski eşini sitenin bahçesinde katledip aynı silahla intihar etti

Murat Kurum mal varlığını canlı yayında açıkladı

Murat Kurum mal varlığını canlı yayında açıkladı

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.