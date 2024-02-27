AK Parti son seçimde yüzde 60'la kazanmıştı! O il için çok konuşulacak iddia: "Yeniden Refah Partisi alabilir"

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 1 ay gibi bir süre kalırken, Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'yle (YRP) ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. AK Parti ile ittifak yapmayarak yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan YRP'nin oylarında bir yükseliş olduğu belirtilirken, 'Şanlıurfa' iddiası olay olaydı.

Sözcü TV'deki canlı yayında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, son anket sonuçlarını yakından takip ettiğini belirterek, Yeniden Refah Partisi'nin oy oranıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN OYLARI O SINIRI ZORLUYOR"

Saymaz, "Benim görüştüğüm kimi araştırmacılar Yeniden Refah Partisi'nin oyunu ikiye katladığını söylüyorlar. Yani yüzde 3 ve bandına ulaştığını 5-6 sınırını zorladığını söylüyor." dedi.

"BAZI İLÇELERİ ALABİLİR"

YRP'nin özellikle İstanbul'daki seçimlerde kritik bir konumda olduğunu belirten Saymaz, "Şimdi tabii böyle bir oy arana ulaşmış bir parti Hazine yardımını garantiliyor ve kendi başına bazı ilçeleri alabilir adaya bağlı olarak" diye konuştu.

"ŞANLIURFA'YI DA ALABİLİR"

Saymaz, açıklamasının devamında ise gündem yaratacak bir iddiayı ortaya attı:

"Urfa'yı da alabilir. Yani orada Mehmet Kasım Gülpınar Bey'den kaynaklı. Bu gibi yerlerde sürpriz hamleler bekleyebiliriz"







