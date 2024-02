AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum mal varlığını canlı yayında açıkladı

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında Mehmet Yeşilkaya ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Kurum mal varlığı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

"Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok" diyen Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Biz düzenli olarak hem bakanlık sürecinde hem de milletvekilliği sürecinde bildirmek zorundasınız. Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Biraz borcumuz var. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz. Ankara'da Ümitköy'de bir dairemiz var, burada da Kağıthane'de dairemiz var."

"HEDEFLERİNİ PAYLAŞTIĞIMIZ PROJELERİ YAPACAĞIZ"

Canlı yayında İstanbul için hazırladıkları projeleri de açıklayan Murat Kurum şunları kaydetti:

"Milletin yararına, faydasına ne iş varsa biz bu işlere devam edeceğiz. Kimin projesi olursa olsun. Sonuçta bir proje devam ediyorsa, o mahalle için faydalıysa. Biz o projeyi bir an önce bitirme gayreti içresinde olacağız. Şu an Haliç'i sıkıntıya sokan Silahtarağa olmak üzere. Sarıyer'de kapattıkları tüneli açmak üzere, birçok projeyi yapacağız. Bunların dışında hedeflerini paylaştığımız projeleri yapacağız. İstanbul'un ihtiyacı olan her projede uyum içerisinde herkesle görüşeceğim. Her bir vatandaşı dinleyeceğim. Kadıköy, Avcılar belediye başkanı gelmiş benimle görüşmüştür. Her belediyenin ne talebi varsa, makulse hepsini gerçekleştirdik. Muhalefet belediyesi de dahil. Müsilajda geldik seferberlik yaptık, bütün belediyelerle mücadele ettik. Müsilajı ortadan kaldırdık. Büyükşehir Belediyesi bizim önümüzde söz veriyor. Sorsan arıtma tesisleri yok. Sorsan 'engelledik' vs..

"HERKESİN OYUNA TALİBİZ"

Herkesin oyuna talibiz. Burada yaşayan tüm İstanbullu kardeşlerimizin oyuna talibiz. Bunun içinde Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Zaza kim varsa. Cemaatlerin oylarına, azınlıkların oylarına talibiz. İstanbul'da yaşayanların hayatını kolaylaştırmak adına bu hizmetleri yapmak üzerine aday olduk. Şöyle ittifak varmış, kirli ittifak arayışları varmış bizi ilgilendirmiyor. Biz hayallerimizi gerçekleştirmek üzere İstanbullularla inşallah 31 Mart akşamı hep birlikte kazanacağız.

"İSTANBUL'UN KAYNAĞINI İSTANBUL'A HARCAYACAĞIZ"

Tozkoparan'da bitmiş konutlar, Kağıthane'de, Esenler'de, Kartal'da, Beyoğlu'nda, Zeytinburnu'nda bitmiş konutlar. Bunlar nasıl yapılıyormuş. Biz kaynağı nasıl bulduk? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütçesi birçok bakanlıktan küçüktür. Nasıl yapmışız. Üsküdar Kirazlıtepe'de, Gaziosmanpaşa'da nasıl yapılmış? Bunun cevabını versinler. Burayı yapan irade, motivasyon İstanbul için herşeyi yapar. Uyumla çalışır. İstanbul'un kaynakları İstanbul'a yeter. Reklam bütçesine deprem bütçesinin iki katı para harcayan iradeden bizi takdir etmesini beklemiyoruz. Deprem dönüşümünü çözmek adına irade de beklemiyoruz. İsrafı dibine kadar yapacaksın. Konserler, onlar bunlar. Biz de konser veriyoruz. Konserin en güzelini de yapacağız. 1 hafta 10 gün sonra yapacağız. Onun yüzde 1'ine aynı konseri; hatta daha güçlüsünü yapabiliyorsak. İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un kaynağını kendisini seçtirmiş il başkanını saf dışı bırakmak için, genel başkanını saf dışı bırakmak için harcamayacağız. Yüz bin kiralık konut yapıyoruz. 39 ilçeye verilecek ve bunlar satılmayacak, kiralanacak. Doldur boşalt yapılacak. Vatandaş düşük kirayla oturacak. Yeşil alanı, cami, okuluyla modern bir yaşam alanı içinde bir taraftan evinin yapılmasını bekleyecek bir yandan mutlu, huzurlu yaşayacak.

"DEPREM VE ULAŞIM EN ÖNEMLİ İKİ GÜNDEMİM"

En önemli iki gündemim var. Biri deprem biri ulaşım. İkisini bütün motivasyonumuzla, birikimimizle, enerjimizle, tüm imkanımızla bu iki projeyi hazırladık. Bilim insanlarıyla çalışıyorum. Naci hocanın fikrini aldım. İlgili bakanımızla görüştüm. Teknik arkadaşlarla toplantılar yaptık. Bu projeler hazır. Nisan itibariyle ihalesi yapılabilecek konumda. Şu anda 328 kilometre metro hattını 650 kilometreye çıkaracağız. İstersen yapılıyor, kaynak da bulunuyor. Yeter ki iste. Onun için de uğraş. Başka hedefler peşinde koşunca onu gerçekleştiriyorsun. CHP'yi bölmek için çaba sarfediyorsun. Enerjini oraya harcıyorsunuz. Biz buraya odaklanacağız. Biz bu sorunların hepsini birer birer çözeriz. Her türlü uyum ve ahenk içerisinde çözeriz."