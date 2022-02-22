Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Nefes darlığı çeken adam, burnunda büyüyen dişi öğrenince şoke oldu

Nefes darlığı çeken adam, burnunda büyüyen dişi öğrenince şoke oldu

22.02.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan 38 yaşındaki bir adam tıp dünyasını şaşkınlığa uğratan hastalığı sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıllardır nefes darlığı yaşadığını dile getiren adam hastaneye giderek muayene olmak istedi. Sağ burun deliğinde büyüyen bir dişin olduğunu öğrendiğinde ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Nefes darlığı çeken adam, burnunda büyüyen dişi öğrenince şoke oldu

Yıllardır burnundan nefes almakta zorlanan bir adam, sağ burun deliğinin içinde büyüyen bir diş olduğunu öğrendi. 38 yaşındaki bir adam nefes alma sorunu yaşadığını ve ilk muayenede septum eğriliği ve kalsifiye septal mahmuzlar teşhisi konduğunu söyledi. Ilk teşhisin sonrasında yüzünde herhangi bir travma ya da anormallik olmadığından emin oldu. Sorunun devam etmesi üzerine doktorlar araştırmalarını derinleştirdi ve nadir görülen bir hastalıkla mücadele ettiğini ortaya çıkarttı.

Başarısız estetik operasyondan sonra hayatı mahvoldu! 3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı, çareyi Türkiye’de bulduBaşarısız estetik operasyondan sonra hayatı mahvoldu! 3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı, çareyi Türkiye’de buldu

AMELİYATLA ALINDI

kapak burun

Doktorlar, hastanın burnunun içine bir tüpün yerleştirerek rinoskopi yaptılar ve ektopik diş olarak tanımlanan beyaz bir nesne buldular. The New England Journal of Medicine'de Sagar Khanna ve Michael Turner hastanın durumu hakkında bilgilendirme yaparak “Ağız ve kulak burun boğaz cerrahisi sırasında intranazal yaklaşımla alınan diş 14 mm boyunda ölçüldü. Ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon olmadı” ifadelerini kullandı.

Hamile kalmak için uğraştı! Bebeğinin babasının gerçek kimliğini öğrenince çocuğunu sokağa attıHamile kalmak için uğraştı! Bebeğinin babasının gerçek kimliğini öğrenince çocuğunu sokağa attı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belinin inceliğini görenler inanamıyor! “Gerçek olmadığına...”Belinin inceliğini görenler inanamıyor! “Gerçek olmadığına...”
Penis boyunu ölçmek için dövme yaptırdı! “Sıraya girdiler”Penis boyunu ölçmek için dövme yaptırdı! “Sıraya girdiler”
Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! Olay gecesi anları...Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! Olay gecesi anları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Penis boyunu ölçmek için dövme yaptırdı! “Sıraya girdiler”

Penis boyunu ölçmek için dövme yaptırdı! “Sıraya girdiler”

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Şişme bebekle evlenmişti! “Kendi kendimle cinsel ilişki...”

Şişme bebekle evlenmişti! “Kendi kendimle cinsel ilişki...”

İlginizi Çekebilir

Lezbiyen çifti öpüşürken görünce çileden çıktı

Lezbiyen çifti öpüşürken görünce çileden çıktı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Eksikliği cinsel hayatınızı bitirir!

Eksikliği cinsel hayatınızı bitirir!

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.