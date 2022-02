Nefes darlığı çeken adam, burnunda büyüyen dişi öğrenince şoke oldu

Yıllardır burnundan nefes almakta zorlanan bir adam, sağ burun deliğinin içinde büyüyen bir diş olduğunu öğrendi. 38 yaşındaki bir adam nefes alma sorunu yaşadığını ve ilk muayenede septum eğriliği ve kalsifiye septal mahmuzlar teşhisi konduğunu söyledi. Ilk teşhisin sonrasında yüzünde herhangi bir travma ya da anormallik olmadığından emin oldu. Sorunun devam etmesi üzerine doktorlar araştırmalarını derinleştirdi ve nadir görülen bir hastalıkla mücadele ettiğini ortaya çıkarttı.

AMELİYATLA ALINDI

Doktorlar, hastanın burnunun içine bir tüpün yerleştirerek rinoskopi yaptılar ve ektopik diş olarak tanımlanan beyaz bir nesne buldular. The New England Journal of Medicine'de Sagar Khanna ve Michael Turner hastanın durumu hakkında bilgilendirme yaparak “Ağız ve kulak burun boğaz cerrahisi sırasında intranazal yaklaşımla alınan diş 14 mm boyunda ölçüldü. Ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon olmadı” ifadelerini kullandı.