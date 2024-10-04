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Nefret ettiği tablonun değerini duyunca inanamadı! 6 milyon dolarlık (205 milyon 240 bin TL) bir Picasso tablosuydu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.10.2024 09:06
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Andrea Lo Rosso, hurdacı olarak çalışan babası Luigi'nin 1962 yılında İtalya'nın Capri kentindeki bir evin bodrumunu temizlerken bu sanat eserine rastladığını söyledi. Annesinin tablodan nefret ettiği ve görmeye bile tahammül edemediği için yıllarca sakladığını dile getiren Rosso, tablonun 6.6 milyon dolar değerinde bir Picasso çalışması olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Nefret ettiği tablonun değerini duyunca inanamadı! 6 milyon dolarlık (205 milyon 240 bin TL) bir Picasso tablosuydu

MYNET|DIŞ HABERLER İtalya'nın Capri kentinde yaşayan Andrea Lo Rosso isimli bir hurdacının oğlu Andrea, babasının evini temizlerken bir servet değerinde hazine buldu.

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Babasının sol üstteki belirgin Picasso imzasına rağmen tablonun İspanyol ressamın bir ürünü olduğunu fark etmediğini dile getiren Rosso, "Babam Capri'liydi ve hurda toplayıp neredeyse bedavaya satardı. Ben doğmadan önce tabloyu bulmuş ve Picasso'nun kim olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Annem saklamak istemedi, sürekli korkunç olduğunu söylüyordu ancak yine de tabloyu çirkin bulmasına rağmen, onu ucuz bir çerçeveye koyup Pompei'deki evinin oturma odasının duvarına astı ve onlarca yıl boyunca orada tuttu." dedi.

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Tablonun gerçek bir Picasso ürünü olduğundan şüphelendiğini dile getiren Rosso, "Ansiklopedide Picasso'nun eserleri hakkında okurken, resme bakıp imzasıyla karşılaştırırdım. Babama benzer olduğunu söyleyip duruyordum ama o bunu görmedi. Büyüdükçe merak etmeye devam ettim" diye konuştu.

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Sonunda ise sanat dedektifi Maurizio Seracini'nin de bulunduğu birkaç yerel uzmanın yardım ve rehberliğine başvurarak, tabloyu incelemek için aylarca araştırma yaptı ve imzanın Picasso'ya ait olduğunu doğruladı. Eserin 1930-1936 yılları arasında yapıldığı ve Picasso'nun sevgilisi, Fransız fotoğrafçı ve ressam Dora Maar'ın portresi olduğu düşünülüyor. Dora Maar, ressamla 1945'teki ayrılıklarına kadar ilişki içindeydi.

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