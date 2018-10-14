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Nepal'de kaybolan dağcılar ile rehberlerinin cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 21:40 | Son Güncelleme

Kar fırtınasında kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ile 4 Nepalli rehberin cesedine ulaşıldı - Dağcılar ile 3 rehberin cesedi helikopterlerle başkent Katmandu'ya, 1 Nepalli rehberin cesedi yakındaki köyüne götürüldü

KATHMANDU (AA) - Güney Asya ülkesi Nepal'de, fırtınada kaybolan Güney Koreli dağcılar ve Nepalli rehberlerinin cesedine ulaşıldı.

Nepal hükümetinden yapılan açıklamada, Himalaya Dağları'ndaki Gurja Dağı'nda cuma günü çıkan kar fırtınasında kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ile 3 Nepalli rehberin cesedi helikopterlerle başkent Katmandu'ya, 1 Nepalli rehberin cesedi yakındaki köyüne götürüldü.

Başkentteki Tribhuvan Eğitim Hastanesi morguna kaldırılan cesetlerin otopsinin ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Dağcıların ve rehberlerinin kamplarının fırtınada dağılması nedeniyle öldükleri sanılıyor.

Ekip, Gurja Dağı'nın 7193 rakımlı zirvesine çıkmayı amaçlıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Gurja Dağı Himalayalar kayıp dağcılar nepal

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