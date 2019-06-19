Nepal'de protestocular hükümetin vakıflardan elini çekmesini istiyor

KATHMANDU (AA) - Asya ülkesi Nepal'de binlerce kişi hükümete yerel topluluklara ait dini vakıfları kamulaştırma yetkisi veren yasa tasarısını protesto etti.

Başkent Katmandu'da toplanan binlerce kişi, bütçesi yerel toplulukların bağışlarıyla oluşturulan, belirli bir bölgedeki tapınağın bakımı ve dini tören ile kutlamaların organize edilmesi gibi işlevleri olan vakıfların kamulaştırılmasına yönelik tasarıya karşı gösteri düzenledi.

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Oli, tepkiler üzerine dün tasarının meclis gündemine alınmayacağını açıklamıştı ancak protestocular tasarının tamamen iptal edilmesini talep ediyor.

Nüfusunun çoğunluğu Budist olan Nepal'de bazıları asırlık geçmişe sahip dini vakıflar büyük miktarda mülk ve araziye sahip bulunuyor.

