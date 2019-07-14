Nepal'de sel ve toprak kaymaları: 45 ölü

KATMANDU (AA) - Nepal genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 45 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.

Ülkenin tümünde perşembeden bu yana devam eden muson yağışlarının neden olduğu taşkın ve toprak kaymalarında en az yaşamını yitirenler ve yaralılar dışında 31 kişiden de haber alınamıyor.

Nepal'in birçok kentinde çok sayıda yol ulaşıma kapanırken, birçok haberleşme kulesi ve baz istasyonu devrildi.

Selin meydana gelen bölgelerde en az 45 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. Söz konusu felakette ekiplerce binden fazla kişi kurtarılırken, 10 binden fazla kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Nepal Hidroloji ve Meteoroloji Servisi, halka ülkenin güneyinde nehirlerin bulunduğu bölgede halen su taşkınları yaşanabileceği uyarısında bulunarak, gerekirse daha yüksek bölgelere çıkılmasını önerdi.

- Seller Hindistan'da da etkili

Diğer yandan, Hindistan'ın kuzeydoğusunda da etkili olan yağmurların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 10'dan can kaybı yaşandı.

Assam Eyaleti Afet Müdahale Müdürlüğü, eyaletin 33 bölgesinden 21'inde şiddetli yağışların 900 bin kişiyi evlerinden ettiğini, binlerce kişinin kamplara sevk edildiğini açıkladı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Meghalaya, Sikkim ve Mizoram eyaletlerinde de yağışlar 400 evin yıkılmasına neden oldu.

