'Nerede yanlış yaptım?' diyerek anne babalığınızı sorguluyor musunuz? İşte doğal ebeveynliğin sırları

Doğal ebeveynler çocuğunun her şeyi yapmasına izin vermediği gibi yapabileceklerine hemen müdahale etmez. Çocuğun bazı yetkinlikleri kazanmasına yardım eder, onun neler yapabileceğini gözlemler, zaman verir. Acilse müdahale eder. Merkezinizde şüphesiz çocuğunuz olsun ancak çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılarken onlara sınırsız destek vermekten kaçının. Kendi ihtiyaçlarını karşılamasına fırsat verip alan yaratın.

Doğal ebeveynler sınırlı yoksunluklarla yaratıcılığı gelişen, sabretmeyi öğrenen ve sorunları çözme yetisi kazanan özgüvenli bireyler yetiştirmek isterler. Siz de çocuğunuzun her ihtiyacını karşılamak yerine sınırlı davranın, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışın.

Çocuğunuzu yargılamak yerine onunla empati kurarak dinleyin, yapıcı eleştirilerde bulunun, en önemlisi onu her koşulda sevdiğinizi davranışlarınızla da gösterin.

GÖZLEM YAPIN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Yavrucu, “Doğal ebeveynler daha iyi gözlemci oldukları için çocuklarının hastalıklarını da daha erken fark ederler. Ayrıca bu ebeveynler, bebeklerini daha sık emzirir, daha çok kucaklarına alır, sık temas ederler ve olumlu disiplin uygularlar. Dolayısıyla bu bebekler daha sağlıklı, mutlu ve huzurludur” diyor.

ONU ANLAMAYA ÇALIŞIN

Öfkeli ve hayal kırıklığına uğramış olsanız dahi çocuğunuzla iletişimde olun, sizden uzaklaşmasına yol açacak bir tutumda bulunmaktan kaçının. Empati ile çocuğunuzun duygularını dinleyin, her yaptığını onaylamak değil ama onu anlamaya çalışın, destek olun.

PANİK OLMAYIN

Anne babasının paniklemediğini gören çocuk kendini güvende hisseder. Bu nedenle her durumda panik bir ebeveyn olmadığınızı gösterin.

DOĞAL EBEVEYNLİK NE DEMEK?

Doğal ebeveynlik; koşulsuz sevginin esas olduğu sezgisel, empatik, şefkatli ve güvenli bir bağlanma. Ebeveynler çocuklarının kendilerine gönderdiği uyaranları, sinyalleri doğru anlayarak, onlara bilgiyle güçlendirilmiş, içgüdüsel, doğaçlama yanıt veriyor, rehber oluyor. Kesinlikle bir kurallar silsilesi değil; bir ebeveynlik yolculuğu. “Ya hep ya hiç” değil, çocuklarının ihtiyaçları karşısında zihinlerini ve kalbini açık tutmak anlamına geliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Yavrucu “Doğal ebeveynlerin amacı asla; sınırları olmayan, her istediği karşılanan ‘şımarık’ diye tanımlanan çocuklar yetiştirmek değildir. Kuralları değil, gerektiğinde çocukla birlikte yaptıkları disiplini temel alırlar. İlgi çekici, merak uyandırıcı, hayal dünyasını zenginleştirici ve yaratıcı, yaşına uygun bir iletişim kurarlar” diyor.

