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Nesli tükenmiş olarak bilinen bukalemun türüne bir asır sonra yeniden rastlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2020 10:53 | Son Güncelleme

Nesli tükenmiş olarak bilinen bir bukalemun türü, bir asır aradan sonra yeniden ortaya çıktı. Madagaskar'da keşfe çıkan bir grup araştırmacı, en son 100 yıl önce görülen Voeltzkow bukalemununu görüntülemeyi başardı.

Nesli tükenmiş olarak bilinen bukalemun türüne bir asır sonra yeniden rastlandı

Alman ve Madagastarlı uzmanlardan oluşan ekip, Afrika adasının kuzeydoğusundaki keşiflerinde, türü tehlike altındaki bukalemunun birden fazla örneğine rastladı. Bavyera Eyaleti Zooloji Koleksiyon Birimi öncülüğünde hazırlanan ve Salamandra'da yayınlanan makaleye göre genetik haritası çıkarılan hayvanın en yakın türünün Labord bukalemunu olduğu tespit edildi.

DİŞİSİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Yapılan araştırmalar bu iki türün Madagaskar'da, yağış döneminde ve sadece bir kaç ay yaşayabildiğini gösteriyor. Daha önce hiçbir formatta belgelenemeyen Voeltzkow türünün dişileri ile ilgili de bilgi toplayan bilim insanları, dişi bukalemunların gebelikte, karşı cinsle karşılaştığında ya da stres altında olduğunda rengarenk olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, ormanların yok olmasının bu tür canlılarının nesli için büyük bir risk oluşturduğunu hatırlatıyor.

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