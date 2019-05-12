HABER

Netanyahu: ”Golan Tepelerinde Trump şehrinin yerini buldum”

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2019 16:45 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan tepelerinde, adına Trump diyeceği yeni şehrin yerini tespit ettiğini açıkladı.Netanyahu, 23 Nisan’da Golan tepelerinde bir İsrail yerleşim bölgesi kuracağını ve ABD Başkanının Golan Tepelerinin İsrail toprağı olarak tanıdığını açıklamasına jest olarak adına ‘Trump’ diyeceğini açıklamıştı.Bugünkü haftalık kabine toplantısında “Golan Tepelerinde Başkan Trump’ın adını vereceğimiz bir yerleşim yeri kuracağıma söz verdim.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan tepelerinde, adına Trump diyeceği yeni şehrin yerini tespit ettiğini açıkladı.
Netanyahu, 23 Nisan’da Golan tepelerinde bir İsrail yerleşim bölgesi kuracağını ve ABD Başkanının Golan Tepelerinin İsrail toprağı olarak tanıdığını açıklamasına jest olarak adına ‘Trump’ diyeceğini açıklamıştı.
Bugünkü haftalık kabine toplantısında “Golan Tepelerinde Başkan Trump’ın adını vereceğimiz bir yerleşim yeri kuracağıma söz verdim. Golan tepelerindeki bu yerleşim bölgesinin yerini bulduğumu size söylemek istiyorum. Bu süreç başladı” dedi.
Netanyahu, geçen ay yapılan seçimlerden sonra kurma aşamasında olduğu yeni hükümete bu kararı sunacağını söyledi.
İsrail 1967 yılındaki altı gün savaşlarında Suriye’nin elinde bulunan Golan Tepeleri’ni işgal etmişti. İsrail’in Golan tepelerini kontrol altında tutması ve Trump’ın Golan Tepeleri’nin İsrail toprağı olarak kabul etmesini Uluslararası toplum kabul etmiyor.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
HDP'li Temelli: Türkiye'ye 'demokrasi ittifakı' seçeneğini yaratıyoruzHDP'li Temelli: Türkiye'ye 'demokrasi ittifakı' seçeneğini yaratıyoruz
DSP adayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminden çekildiDSP adayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminden çekildi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a çağrı

Türkiye'den Yunanistan'a çağrı

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Prof. Dr. Fahrettin Altun: Milli iradeyi gasbetmeye girişenler suçüstü yakalandı

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

'Seçim neden iptal edildi?' sorusuna çok konuşulacak cevap: Çok basit, çünkü çaldılar

O soruya böyle cevap verdi: Çok basit, çünkü çaldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.