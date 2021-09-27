Netflix’i en ucuz kullanan ülke hangisi

Fakat söz konusu Netflix olduğunda işler tamamen değişiyor. Yapılan bir araştırmaya göre Netflix’i en ucuza kullanan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Hatta Türkiye bu sıralamada 2. sırada yer alıyor.

Yapılan araştırmaya göre Netflix’i en ucu kullanan ülke 4.67 dolarlık fiyat ile Arjantin. Onu 4.75 dolarlık fiyatla Türkiye takip ediyor. Bilindiği üzere Türkiye’de temel Netflix paketinin fiyatı 26.99 TL. Standart paket 40.99 TL, özel paket ise 54.99 TL. Bunu dolar bazında hesapladığımızda ise karşımıza 4.75 dolarlık bir tutar çıkıyor.

Elbette dolar artıp, fiyatlara zam gelmezse Türkiye hiçbir şey yapmadan bu listede zirveye de yerleşebilir. Hali hazırda Amerika’da Netflix’in paket fiyatı 13.99 dolar. Normalde Netflix direkt olarak kur uygulaması yapsaydı 120 TL civarında bir tutar ödememiz gerekecekti. Fakat Türkiye’ye özel fiyat politikası sayesinde Netflix’i kabul edilebilir fiyat seviyelerinde izleyebiliyoruz.

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