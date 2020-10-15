Netflix o uygulamayı sessiz sedasız kaldırdı! Artık her şey...

Son zamanlarda bir taraftan sansür tartışmaları diğer taraftan da yeni yapımları ile gündemden düşmeyen Netflix bu sefer tartışmalı bir adım attı. Netflix, ücretsiz deneme özelliğini kaldırdı. Netflix’e merak edip bakmak için bile artık ödeme yapılması gerekiyor. Yeni uygulamaya göre 30 günlük Netflix denemesi için 1,99 TL ödemeniz gerekiyor. Bu uygulamayı platformun son günlerde içerik açısından çok zenginleştiği için yapıldığı söyleniyor. Önümüzdeki günlerde de hem film, hem dizi hem de belgesel olarak birçok heyecanla beklenen Netflix orijinal yapımı yayına girecek. Stratejik olarak başarılı bir hamle olsa da kullanıcılar açısından hoş karşılanmadı.

Netflix'in değişikliği ne zaman yaptığı tam olarak belli değil. Netflix ücretli deneme uygulamasına Afganistan hariç hizmet verdiği her bölgede uygulamaya geçti. Bir kısım kullanıcı Netflix'in bu uygulamayı birden fazla e-posta hesabıyla ücretsiz denemelerden yararlanan kullanıcıların önüne geçmek için yaptığına inanıyor.

