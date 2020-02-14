Netflix'in yeni Malcolm X belgeseli suikast dosyasının yeniden açılmasını sağlayabilir

Netflix'in 7 Şubat'ta platformunda yayımladığı ABD'li Müslüman siyasetçi ve siyah hakları savunucusu Malcolm X'in suikastına dair belgesel, ABD'nin New York şehrindeki Manhattan bölge savcısını harekete geçirdi. "Malcolm X'i kim öldürdü?" (Who Killed Malcolm X?) adındaki belgesel, 1965 yılında öldürülen aktivist Malcolm X'in suikastını sorgulayan tarihçi Abdur-Rahman Muhammad'e kulak veriyor ve gerçek faillerin yakalanıp yakalanmadığını sorguluyor. Belgeselde ayrıca adaletin tecelli etmesi için mücadele yürüten bir vakıf olan Innocence Project'in incelediği kimi belgelerde yer alan iddialara yer veriliyor. Manhattan bölge savcılığından yapılan açıklamada, savcının ortaya çıkan yani iddiaları ve delilleri ele alacağı, gerekli görmesi halinde doyasının yeniden açılabileceği belirtildi. Savcı Cyrus Vance'in Innocence Project'in temsilcileriyle bir araya gelerek bir toplantı yaptığı aktarıldı. Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz ise dosyanın yeniden açılması ihtimaline karşı hissettiği duyguları "tarif etmeye yetecek kelimelerin olmadığını" söyledi.

Babasının bütün hayatını gerçeği aramakla geçirdiğini söyleyen Ilyasah Shabazz, babasının suikastıyla ilgili gerçeklerin de açığa çıkmasını umduğunu belirtti. Üç kişiye müebbet hapis Malcolm X olarak bilinen El-Hajj Malik El-Shabazz, ırkçılığın çok yüksek olduğu bir dönemde ABD'de siyah hakları için mücadele eden Müslüman bir aktivistti. 1925 yılında Nebraska'da doğan Malcolm X'in babası Earl Little da Baptist Kilisesi'nin siyah hakları için mücadele veren dini mensuplarından biriydi. Irkçı beyaz gruplardan ölüm tehditleri alan Earl Little, Malcolm X altı yaşındayken öldürüldü. 1946 yılında ev soygununa karıştığı için hapse giren Malcolm X burada Müslüman oldu. Malcolm X, hapiste kaldığı yedi yıl boyunca Nation of Islam (NOI) adı verilen dini organizasyonun lideri olan Elijah Muhammad'in öğretilerini inceleyerek benimsedi. Nation of Islam'a (NOI) üye olduktan sonra yazdığı köşe yazıları ve yaptığı konuşmalarla bu öğretiyi yaymaya başlayan Malcolm X, hem karizmatik kişiliği dolayısıyla medyanın çok yer verdiği isimlerden biri oldu hem de inanışına çok fazla taraftar kazandı.