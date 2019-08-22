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Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 16:51 | Son Güncelleme

Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Afganistan uyruklu Abdullah Safi (24) yönetimindeki traktör, Eskiyaylacık köyü Ahmetören mevkisinde özel bir işletmeye ait ceviz fidanlığında kontrolden çıkarak devrildi.

İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan Safi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Safi'nin cesedi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskiyaylacık Gülşehir Nevşehir

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