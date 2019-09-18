HABER

Nevşehir'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 22:59 | Son Güncelleme

Nevşehir'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kozaklı ilçesi yönüne giden Musa Kaan Sarıaslan (21) idaresindeki 07 SZ 499 plakalı otomobil, Topaklı köyü mevkisinde Necip Kılıç (78) yönetimindeki 06 EV 5417 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Kılıç'ın aracındaki Gülhan Bahar (64) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarmanın güvenlik tedbiri alarak bir süre trafiğe kapattığı yol araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan iki kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar varKahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var
Çift başlı buzağı ölü doğduÇift başlı buzağı ölü doğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 yaralı 3 ölü Kozaklı Nevşehir trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan destek sözü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan destek sözü

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Seçimde büyük bir sürpriz yaşamıştı! Flaş karar: İptal etti

Seçimde büyük bir sürpriz yaşamıştı! Flaş karar: İptal etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

İstanbul Valiliği'nden 'kaçak yapı' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'kaçak yapı' açıklaması

Meteoroloji'den 4 kente sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den 4 kente sağanak uyarısı!

Maden ocağında göçük! Acı haber geldi

Maden ocağında göçük! Acı haber geldi

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.