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  4. Neye uğradığını şaşırdı! Cep telefonu bataryası böyle patladı

Neye uğradığını şaşırdı! Cep telefonu bataryası böyle patladı

27.04.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Polatlı ilçesinde tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı kameralara yansıdı.

Olay, saat 12.20 sıralarında, Polatlı ilçesi Eti Caddesi üzerinde bulunan cep telefonu teknik servisinde meydana geldi.

İddialara göre, ekran tamiri yapılacağından, kapağının sökülebilmesi için ısıtılan cep telefonunun bataryası bir anda bomba gibi patladı. O esnada bilgisayar üzerinde başka bir işle meşgul olan telefon tamircisi Nihat K. patlamanın etkisiyle kendisini kurtarmaya çalıştı.

Olay anı ise kameralara anbean yansıdı. Yaşanan olayda yaralanan olmaz iken cep telefonu kullanılmaz hale geldi.

(İHA)

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Ankara
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