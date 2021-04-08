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NFT sanat alanına özgürlük getirebilir

08.04.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NFT çılgınlığı büyüdükçe onun hakkında yazıp çizen kişi sayısında da önemli ölçüde artış yaşandı. İnsanlar özellikle son dönemlerde daha fazla ilgi göstermeye başladı. İşte NFT hakkında merak edilenler.

NFT sanat alanına özgürlük getirebilir

Hem sanatçılar hem de fenomenler arasında NFT çılgınlığı yepyeni bir boyut kazandı. İlk etapta herkes bunun sadece bir para kazanma aracı olduğunu düşündü. Fakat özellikle son dönemlerde sanat için vazgeçilmez olmaya başladı. Bu teknoloji insanların sadece bir şeyler satarak zengin olması anlamına gelmiyor.

NFT teknolojileri işin aslına bakacak olursak herhangi bir nesnenin dijitale aktarılmasıdır. Bu bir tweet olabileceği gibi aynı zamanda resim olabilir. Burada asıl önemli olan insanların rağbet gösterebileceği bir eserin seçilmesi.

Tüm dünyada büyük bir etki oluşturmayı başaran NFT sanat alanında özgür bir alan yaratıyor. Normal şartlarda herhangi bir sanatçının iyi bir konuma gelebilmesi için bazı kişilere bağlı olması gerekiyor. Mesela İtalya’da, Rönesans döneminde önde gelen zengin aileler sanatı belirlemişti.

GÜNÜMÜZDE DEĞİŞTİ

Günümüzde de özellikle büyük küratör olarak adlandırılan kişiler sanatın yönünü belirleyebiliyor. Fakat henüz yeni çıkan NFT teknolojisi bunu tersine çevirmeyi başardı. Artık sanatçılar özgür bir şekilde kendisine ait sanat eserlerini satabiliyor. Her bir satış için bu sanatçıya belirli miktarda pay veriliyor.

NFT nedir? Ne işe yarar?NFT nedir? Ne işe yarar?

Herhangi bir sanatçının müzik eseri NFT olarak kullanılabilir. Aynı zamanda çizilen bir resim veya daha başka detaylar NFT şeklinden satışa sunulabilir. Bu nedenle birçok kişi NFT için sanatı özgürleştiriyor yorumları yapıyor.

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