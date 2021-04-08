NFT sanat alanına özgürlük getirebilir

Hem sanatçılar hem de fenomenler arasında NFT çılgınlığı yepyeni bir boyut kazandı. İlk etapta herkes bunun sadece bir para kazanma aracı olduğunu düşündü. Fakat özellikle son dönemlerde sanat için vazgeçilmez olmaya başladı. Bu teknoloji insanların sadece bir şeyler satarak zengin olması anlamına gelmiyor.

NFT teknolojileri işin aslına bakacak olursak herhangi bir nesnenin dijitale aktarılmasıdır. Bu bir tweet olabileceği gibi aynı zamanda resim olabilir. Burada asıl önemli olan insanların rağbet gösterebileceği bir eserin seçilmesi.

Tüm dünyada büyük bir etki oluşturmayı başaran NFT sanat alanında özgür bir alan yaratıyor. Normal şartlarda herhangi bir sanatçının iyi bir konuma gelebilmesi için bazı kişilere bağlı olması gerekiyor. Mesela İtalya’da, Rönesans döneminde önde gelen zengin aileler sanatı belirlemişti.

GÜNÜMÜZDE DEĞİŞTİ

Günümüzde de özellikle büyük küratör olarak adlandırılan kişiler sanatın yönünü belirleyebiliyor. Fakat henüz yeni çıkan NFT teknolojisi bunu tersine çevirmeyi başardı. Artık sanatçılar özgür bir şekilde kendisine ait sanat eserlerini satabiliyor. Her bir satış için bu sanatçıya belirli miktarda pay veriliyor.