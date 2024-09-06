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  4. Nihal Candan adliye girişi sessiz kaldı! Bahar Candan da ikinci kez hakim karşısına çıkıyor

Nihal Candan adliye girişi sessiz kaldı! Bahar Candan da ikinci kez hakim karşısına çıkıyor

06.09.2024 11:11
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Nihal ve Bahar Candan kardeşler bugün ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Nihal Candan adliye girişinde kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Engin Polat'ın tahliye edilmesi de Candan kardeşlerin duruşmasına denk gelince Nihal Candan kardeşi Bahar'a bu gelişmeyle ilgili seslendi.

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek, 16 Kasım 2023'de 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKIYORLAR

Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 sanık Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

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NİHAL CANDAN SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Nihal Candan avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi. Candan, adliye girişinde kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

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KARDEŞİNE SESLENDİ: ENGİN POLAT ÇIKTI, SEN DE ÇIKACAKSIN

Bugünkü duruşma, 6. sanık Ahmet Yasin Çelik'in savunmasının alınmasıyla başladı. Ardından tutuklu sanık Bahar Candan jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildi. Bahar ve Nihal Candan kardeşler salonda birbirlerini görünce selamlaştılar. Kardeşi Bahar'a seslenen Nihal Candan, 'İyiye gidiyor. Engin Polat çıktı, sen de çıkacaksın' dedi.

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İLK DURUŞMADA 5 SANIĞIN İFADESİ ALINMIŞTI

4 Eylül Çarşamba günü görülen ilk duruşmada 5 sanığın ifadesinin alınmasının ardından duruşmaya ara verilmişti.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
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