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  4. Nihat Hatipoğlu ile İftar'da sorulan soru şaşırttı! "Ya çok basit soruyorsunuz ya da..."

Nihat Hatipoğlu ile İftar'da sorulan soru şaşırttı! "Ya çok basit soruyorsunuz ya da..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.03.2024 08:42
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Nihat Hatipoğlu ile İftar'da ilginç sorular yine dikkat çekti. Genç bir konuk rüya sorususuyla dikkat çekti. Nihat Hatipoğlu ise "Benim programa gelince ya çok basit soru soruyorsunuz ya çok zor soru soruyorsunuz" dedi.

Nihat Hatipoğlu ile İftar'da sorulan soru şaşırttı! "Ya çok basit soruyorsunuz ya da..."

Her ramazanda ekrana gelen Nihat Hatipoğlu sosyal medyada da adından söz ettiriyor. İftar ve sahur programlarında soru alan Nihat Hatipoğlu gençlerden gelen soruları da yanıtladı.

Nihat Hatipoğlu ile İftar'a katılan genç bir konuk Şahin "Hangi saatler aralığında görülen rüyaların gerçekleşme oranı daha yüksektir?" dedi.

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"Güzel bir soru ama onu da Allah bilir" diyen Nihat Hatipoğlu devamında ise "Bildiğimiz kadarını söyleyelim ama benim programa gelince ya çok basit soru soruyorsunuz ya çok zor soru soruyorsunuz ortası yok" ifadelerini kullandı.

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"HERKES BEKLİYOR BU SORUYU"

Nihat Hatipoğlu devamında ise "Bu sene daha şey sorulmadı meşhur soru sakız orucu bozar mı? Herkes bekliyor bu soruyu... Sakız çiğnemeyin arkadaşlar" diyerek bu tarz sorulara da değindi.

Nihat Hatipoğlu soruya ise "genellikle sabah namazından sonra görülen rüyalar gerçek çıkar" dedi.

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Nihat Hatipoğlu gençler rüya ele
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