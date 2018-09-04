Nijer üniversitelerinde grev

Nijer'de üniversitelerde görevli akademik personelin daha iyi çalışma koşulları talebiyle 1 hafta süreyle greve gittiği bildirildi.

Yüksek Öğretim Öğretmenleri ve Araştırmacıları Birliği (SNECS) tarafından yapılan açıklamada, yeni eğitim yılının 3 Eylül'de başladığı Nijer'de öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin 3-10 Eylül'de tüm eğitim faaliyetlerini durduracağı belirtildi.

Akademik personelin daha iyi çalışma koşulları talep ettiği kaydedilen açıklamada, istekler karşılanmazsa grevin tekrarlanacağı ifade edildi.

Grev nedeniyle devlet üniversitelerinde eğitime başlanamadı.

