Nijer üniversitelerinde grev

Nijer'de üniversitelerde görevli akademik personelin daha iyi çalışma koşulları talebiyle 1 hafta süreyle greve gittiği bildirildi.
Yüksek Öğretim Öğretmenleri ve Araştırmacıları Birliği (SNECS) tarafından yapılan açıklamada, yeni eğitim yılının 3 Eylül'de başladığı Nijer'de öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin 3-10 Eylül'de tüm eğitim faaliyetlerini durduracağı belirtildi.
Akademik personelin daha iyi çalışma koşulları talep ettiği kaydedilen açıklamada, istekler karşılanmazsa grevin tekrarlanacağı ifade edildi.
Grev nedeniyle devlet üniversitelerinde eğitime başlanamadı.
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