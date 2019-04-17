Nijerya'da fidye için adam kaçırmalar artıyor

Ordunun son bir ayda Zamfara eyaletinde silahlı kişilere düzenlediği operasyonlarda ise silahlı çete üyesi 90 kişi öldürüldü, 760 rehine kurtarıldı.

Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 173 kişi öldü, bin 500'den fazla kişi fidye için kaçırıldı.

Katsina ve Sokoto eyaletlerine de sıçrayan şiddet olayları nedeniyle geçen ocak ve şubatta 132 kişi hayatını kaybetti, 209 kişi ise kaçırıldı.

Ülkenin orta ve kuzeybatısındaki eyaletlerde çobanlar ile çiftçiler arasında devam çatışmalar nedeniyle 2 binden fazla kişi evsiz kaldı, yüzlerce büyükbaş hayvan telef oldu.

Ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara, Katsina, Kaduna ve Sokoto eyaletlerinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından son 4 ayda 577 kişi öldürüldü, 2 binden fazla kişi ise fidye için kaçırıldı.

ADAM ABU BASHAL - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yılbaşından bu yana silahlı saldırganların düzenlediği saldırılarda 2 binden fazla kişi fidye için kaçırılırken, hükümet saldırılara karşı önlem almamakla suçlanıyor.

- Fidye için adam kaçırma Boko Haram'dan sonra ortaya çıktı

Nijerya Profesyonel Güvenlik Başkanı Kabiru Adamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede son 4 ayda silahlı kişilere yaklaşık 2 milyon 800 bin ABD doları (yaklaşık 16,2 milyon lira) fidye verildiğini belirtti.

Adamu, Nijerya'da Boko Haram terör örgütüyle mücadele konusunda başarı elde edildiğini düşünürken silahlı kişilerin ortaya çıktığını söyledi.

Boko Haram'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkenin kuzeydoğusundaki insanların korku içinde yaşadıklarını ifade eden Adamu, "Şimdi ise insanlar ülkenin kuzeybatısındaki bölgelere gidemiyorlar. Herkes kaçırılmaktan ya da öldürülmekten korkuyor." dedi.

Kabiru Adamu, silahlı kişilerin aldığı fidyelerle daha fazla silah edindiğini ve bu şekilde devam ederse ülkenin genelinin tehdit altında olacağını ifade etti.

- "Harekete geçilmezse Nijerya’nın geneli tehlike altında olacak"

Hükümetin güvenlik konusunda acilen harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Adamu, "Nijerya hükümeti acilen bir şeyler yapmazsa silahlı kişiler aldıkları bu paralarla daha çok silah alacak. Böylece sadece ülkenin kuzeybatısı değil, ülke genelinde hiç kimse güvende olmayacak." diye konuştu.