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Nijerya'da fidye için adam kaçırmalar artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:50 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeybatısında ocaktan bu yana 2 binden fazla kişi fidye için kaçırıldı - Zamfara, Katsina, Kaduna ve Sokoto eyaletlerinde kimliği belirlenemeyen silahlı saldırganlar son 4 ayda 577 kişiyi öldürdü - Silahlı kişiler rehineler için 2 milyon 800 bin ABD doları (yaklaşık 16,2 milyon lira) fidye aldı - Nijerya Profesyonel Güvenlik Başkanı Kabiru Adamu: - "İnsanlar ülkenin kuzeybatısındaki bölgelere gidemiyorlar. Herkes kaçırılmaktan ya da öldürülmekten korkuyor" - "Nijerya hükümeti acilen bir şeyler yapmazsa silahlı kişiler aldıkları bu paralarla daha çok silah alacak. Böylece sadece ülkenin kuzeybatısı değil, ülke genelinde hiç kimse güvende olmayacak"

ADAM ABU BASHAL - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yılbaşından bu yana silahlı saldırganların düzenlediği saldırılarda 2 binden fazla kişi fidye için kaçırılırken, hükümet saldırılara karşı önlem almamakla suçlanıyor.

Ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara, Katsina, Kaduna ve Sokoto eyaletlerinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından son 4 ayda 577 kişi öldürüldü, 2 binden fazla kişi ise fidye için kaçırıldı.

Ülkenin orta ve kuzeybatısındaki eyaletlerde çobanlar ile çiftçiler arasında devam çatışmalar nedeniyle 2 binden fazla kişi evsiz kaldı, yüzlerce büyükbaş hayvan telef oldu.

Zamfara eyaletinde son 4 ayda düzenlenen silahlı saldırılarda 272 kişi yaşamını yitirirken, 227 kişi kaçırıldı.

Katsina ve Sokoto eyaletlerine de sıçrayan şiddet olayları nedeniyle geçen ocak ve şubatta 132 kişi hayatını kaybetti, 209 kişi ise kaçırıldı.

Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 173 kişi öldü, bin 500'den fazla kişi fidye için kaçırıldı.

Ordunun son bir ayda Zamfara eyaletinde silahlı kişilere düzenlediği operasyonlarda ise silahlı çete üyesi 90 kişi öldürüldü, 760 rehine kurtarıldı.

- Fidye için adam kaçırma Boko Haram'dan sonra ortaya çıktı

Nijerya Profesyonel Güvenlik Başkanı Kabiru Adamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede son 4 ayda silahlı kişilere yaklaşık 2 milyon 800 bin ABD doları (yaklaşık 16,2 milyon lira) fidye verildiğini belirtti.

Adamu, Nijerya'da Boko Haram terör örgütüyle mücadele konusunda başarı elde edildiğini düşünürken silahlı kişilerin ortaya çıktığını söyledi.

Boko Haram'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkenin kuzeydoğusundaki insanların korku içinde yaşadıklarını ifade eden Adamu, "Şimdi ise insanlar ülkenin kuzeybatısındaki bölgelere gidemiyorlar. Herkes kaçırılmaktan ya da öldürülmekten korkuyor." dedi.

Kabiru Adamu, silahlı kişilerin aldığı fidyelerle daha fazla silah edindiğini ve bu şekilde devam ederse ülkenin genelinin tehdit altında olacağını ifade etti.

- "Harekete geçilmezse Nijerya’nın geneli tehlike altında olacak"

Hükümetin güvenlik konusunda acilen harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Adamu, "Nijerya hükümeti acilen bir şeyler yapmazsa silahlı kişiler aldıkları bu paralarla daha çok silah alacak. Böylece sadece ülkenin kuzeybatısı değil, ülke genelinde hiç kimse güvende olmayacak." diye konuştu.

Adamu, eskiden silahlı kişilerin fidye için zengin ve tanınmış insanları kaçırdığını ancak artık köylere saldırılar düzenleyerek masumların canını aldıklarını ve kadınlara tecavüz ettiklerini söyledi.

Nijerya'da son yıllarda adam kaçırma ve silahlı saldırılardaki artış dikkati çekiyor. Boko Haram terör örgütü 2014'te Chibok bölgesinde baskın yaparak 386 kız öğrenciyi kaçırmış, daha sonra öğrencilerden 266'sı kurtarılmıştı.

Öte yandan, Dapchi bölgesindeki bir okuldan 110 öğrenci kaçırılmış, bu öğrencilerden 104'ü serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fidye için adam kaçırma nijerya

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