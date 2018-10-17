Nijerya'da trafik kazası: 18 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde otobüsün ağaca çarpması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Bauchi Eyalet Koordinatörü Paul Gua, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bauchi-Gombe karayolunda 20 yolcu taşıyan bir otobüsün lastiğinin patlaması sonucu ağaca çarptığını belirtti.
Gua, kazada 18 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin ağır yaralandığını kaydetti.
Yaralıların tedavi altında alındığı ifade edildi.
Fatih Portakal'dan 'İş Bankası' tartışmalarıyla ilgili çok konuşulacak tweet!
Bakan'dan başkonsolosa tepki: Dalga geçer gibi!
İncil mi değil mi? Uzmanlar bile karar veremedi! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı
Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim
Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!
Operasyon başladı, savaş uçakları hedefleri bombalıyor
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum