Nijerya'nın ilk hattatları Türkiye'nin desteğiyle eğitim alıyor

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Batı Afrika'nın ilk hat merkezi olan ve Nijerya'da faaliyet gösteren IRCICA Bölgesel Hat Merkezi, Türkiye'nin destekleriyle hat sanatçısı yetiştiriyor.

Türkiye'de hat sanatı eğitimi alan Nijeryalı hattat Yushaa Abdullah tarafından Kaduna eyaletinde açılan hat sanatı merkezinde 20 öğrenci eğitim alıyor.

Türkiye'nin hat malzemelerini temin ettiği merkezde öğrenciler, hat sanatını öğreniyor.

Ülkelerinde hat sanatına destek olmadığı için ekonomik olarak zorluk yaşayan hattat adayları, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Türkiye'nin destekleriyle hat malzemelerini temin ediyor ve çizimlerini yapabiliyor.

IRCICA Bölgesel Hat Merkezi hattatlarından İdris Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hat merkezinde Türkiye'nin desteği ile hattat yetiştirdiklerini söyledi.

Ömer, "Türkiye'de hat sanatı eğitimi alan Nijeryalı hattat Yushaa Abdullah'ın öğrencileriyiz ve kendisi Nijeryalı birçok öğrenciye bu sanatı öğretiyor." dedi.

Hat sanatının Nijerya hükümeti ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenmediğine dikkati çeken Ömer, "Açık söylemek gerekirse burada hat sanatının önemi bilinmiyor ve o yüzden çok zorluk yaşıyoruz." diye konuştu.