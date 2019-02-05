HABER

Nijerya'nın ilk hattatları Türkiye'nin desteğiyle eğitim alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 12:01 | Son Güncelleme

Türkiye'de hat sanatı eğitimi alan Nijeryalı hattat Abdullah tarafından açılan hat sanatı merkezinde 20 öğrenci eğitim görüyor - Hattat Ömer: - "Hat yaparken başka bir dünyada gezdiğimi hissediyorum" - Hat öğrencilerinden Amine Jafer: - "Hat sanatını para için yapmıyorum. Zaten Afrika'da hat yaparak para kazanamazsınız ama ilgimiz olduğu için ve önemini bildiğimiz için yapıyoruz"

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Batı Afrika'nın ilk hat merkezi olan ve Nijerya'da faaliyet gösteren IRCICA Bölgesel Hat Merkezi, Türkiye'nin destekleriyle hat sanatçısı yetiştiriyor.

Türkiye'de hat sanatı eğitimi alan Nijeryalı hattat Yushaa Abdullah tarafından Kaduna eyaletinde açılan hat sanatı merkezinde 20 öğrenci eğitim alıyor.

Türkiye'nin hat malzemelerini temin ettiği merkezde öğrenciler, hat sanatını öğreniyor.

Ülkelerinde hat sanatına destek olmadığı için ekonomik olarak zorluk yaşayan hattat adayları, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Türkiye'nin destekleriyle hat malzemelerini temin ediyor ve çizimlerini yapabiliyor.

IRCICA Bölgesel Hat Merkezi hattatlarından İdris Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hat merkezinde Türkiye'nin desteği ile hattat yetiştirdiklerini söyledi.

Ömer, "Türkiye'de hat sanatı eğitimi alan Nijeryalı hattat Yushaa Abdullah'ın öğrencileriyiz ve kendisi Nijeryalı birçok öğrenciye bu sanatı öğretiyor." dedi.

Hat sanatının Nijerya hükümeti ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenmediğine dikkati çeken Ömer, "Açık söylemek gerekirse burada hat sanatının önemi bilinmiyor ve o yüzden çok zorluk yaşıyoruz." diye konuştu.

Ömer, "2011 yılından beri hat sanatıyla ilgileniyorum. Bu sanatı yapmak istedim çünkü çocukluğumdan beri hat sanatını merak ediyordum." ifadelerini kullandı.

- "Başka bir dünyada gezdiğimi hissediyorum"

Türkiye'nin kendilerine verdiği destekten dolayı çok memnun olduklarını belirten Ömer, hat sanatı öğrencilerinin mezun olduklarında sertifikalarını almak için Türkiye'ye gideceklerini aktardı.

Hat yaparken çok mutlu oluğunu dile getiren Ömer, "Hat yaparken başka bir dünyada gezdiğimi hissediyorum." dedi.

- "Önemini bildiğimiz için yapıyoruz"

Hat öğrencilerinden Amine Cafer ise 2 senedir hat sanatı eğitimi aldığını anlatarak, "Hat sanatını para için yapmıyorum. Zaten Afrika'da hat yaparak para kazanamazsınız ama ilgimiz olduğu için ve önemini bildiğimiz için yapıyoruz." diye konuştu.

Cafer, verdiği destekten dolayı Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

PARTNERBu fotoğraftan 6 başrol çıktıBu fotoğraftan 6 başrol çıktı
Artvin'de, 704 seçmenin kaydı dondurulduArtvin'de, 704 seçmenin kaydı donduruldu
Yer: İstanbul... Yaşadığı dehşet gözlerine yansıdı!Yer: İstanbul... Yaşadığı dehşet gözlerine yansıdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hattat IRCICA nijerya

En Çok Okunan Haberler

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okulun hemen yanında zehir imalathanesi

Okulun hemen yanında zehir imalathanesi

İstanbul Sultangazi'de eczane soygunu: Silahla içeri girdiler çok korktum...

Yer: İstanbul... Yaşadığı dehşet gözlerine yansıdı!

Hastaneye itfaiyeyle gidiyor! Kilolarından adım bile atamıyor

Hastaneye itfaiyeyle gidiyor! Kilolarından adım bile atamıyor

Bolu'daki operasyonda ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon 600 bin TL...

Bolu'da bir eve giren polis gözlerine inanamadı! 5 milyon TL...

Şengül'ü çırılçıplak yakmıştı! Flaş gelişme

Şengül'ü çırılçıplak yakmıştı! Flaş gelişme

Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi

Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.