HABER

Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 01:03 | Son Güncelleme

SALDIRGAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ Bolu'da dini nikahlı eşine, yanına yaklaştığı otomobilden 3 el pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan Recai B., polis kovalamacası sonucu yakalandı.

SALDIRGAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Bolu'da dini nikahlı eşine, yanına yaklaştığı otomobilden 3 el pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan Recai B., polis kovalamacası sonucu yakalandı. Olay yerine yaklaşık 15 dakika uzaklıktaki Karacaağaç Mahallesi'nde ara sokakta yakalanan Recai B., sağlık kontrolü için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne getirildi. Recai B. burada gazetecilerin "Neden yaptınız? Amacınız öldürmek miydi?" sorusuna, "Ben kendime sıktım, kendime" diye cevap verdi. Recai B., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

PARTNERNur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...Nur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki depremBalıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem
Genç kadına kurşun yağdırdı! Yakalandığında ilk sözleri bu oldu!Genç kadına kurşun yağdırdı! Yakalandığında ilk sözleri bu oldu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Melisa Şenolsun'dan küvet pozu!

Melisa Şenolsun'dan küvet pozu!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı! Mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı! Mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'den sonra şimdi de orası!

Balıkesir'deki korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Bolu’da dini nikahlı eşine tüfekle 3 el ateş eden şahıs yakalandı

Genç kadına kurşun yağdırdı! Yakalandığında ilk sözleri bu oldu!

Son dakika! Balıkesir'de 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde üç ayrı deprem

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ve gri pasaport açıklaması

Dışişleri'nden yeşil ve gri pasaport açıklaması

MHP’li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

MHP’li eski başkana 6 ay hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.